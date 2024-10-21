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娛樂 最新消息

胡宇威怎麼了？ 滿頭白髮現身 臉上傷疤驚呆眾人

楊祐寧（左）、曾沛慈在《太太太厲害》飾演鎮上可愛的小夫妻。（鹿路電影提供）楊祐寧（左）、曾沛慈在《太太太厲害》飾演鎮上可愛的小夫妻。（鹿路電影提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕苗可麗在愛奇藝、八大影集《太太太厲害》周旋在兒子楊佑寧與媳婦曾沛慈，時而溫柔時而情勒。對於這次挑戰詮釋不一樣的媽媽，苗可麗說：「表演是生命經驗與平常對『人』的觀察。」

苗可麗在《太太太厲害》詮釋不一樣的媽媽。（鹿路電影提供）苗可麗在《太太太厲害》詮釋不一樣的媽媽。（鹿路電影提供）

林品彤在《太太太厲害》飾演隋棠的女兒。（鹿路電影提供）林品彤在《太太太厲害》飾演隋棠的女兒。（鹿路電影提供）

苗可麗分享，接到角色時，自然會有角色的樣子浮現，再加上導演賦予她造型與角色個性後，這個「人」就誕生了，「喜歡與本性對比的人物，演起來很過癮，雖然是不一樣的媽媽，但愛是不變的！」

黃奇斌（左）、周采詩在《太太太厲害》飾演夫妻。（鹿路電影提供）黃奇斌（左）、周采詩在《太太太厲害》飾演夫妻。（鹿路電影提供）

夏朧在《太太太厲害》飾演國際毒梟臥底女郎。（鹿路電影提供）夏朧在《太太太厲害》飾演國際毒梟臥底女郎。（鹿路電影提供）

《太太太厲害》釋出預告，片中動作武打、爆破場面全都來，只見隋棠、周采詩身手俐落的與惡勢力正面對決，由曾沛慈所飾演「最成功的發明家」鄭美惠，則是利用自己的超強發明技術幫助擊退壞人；三個先生們王陽明身陷危機等著被太太搶救，黃奇斌對拳擊冠軍老婆充滿崇拜，最帥魚販楊祐寧則是跟太太發出愛的呼喊：「妳想那個嗎？」

游安順、禾浩辰在《太太太厲害》飾演兩光警探搭檔。（鹿路電影提供）游安順、禾浩辰在《太太太厲害》飾演兩光警探搭檔。（鹿路電影提供）

TAE在《太太太厲害》飾演國際大毒梟。（鹿路電影提供）TAE在《太太太厲害》飾演國際大毒梟。（鹿路電影提供）

此外，「泰國林志穎」 TAE唐宸禹飾演國際集團大毒梟，將為整個小鎮帶來腥風血雨；游安順與演出一直精進突破的禾浩辰飾演兩光警探二人組，聯手辦案會鬧出非常多笑話；最年輕的金馬影后林品彤則飾演虎媽隋棠的成熟女兒，與隋棠有很多精彩對手戲。

宋芸樺在《太太太厲害》飾演臥底小特務。（鹿路電影提供）宋芸樺在《太太太厲害》飾演臥底小特務。（鹿路電影提供）

禾浩辰在《太太太厲害》有非常活潑逗趣的演出。（鹿路電影提供）禾浩辰在《太太太厲害》有非常活潑逗趣的演出。（鹿路電影提供）

宋芸樺飾演俏皮的特務小幫手，隋棠是她的超殺特務大偶像；夏朧的角色為負責勾引王陽明的反派臥底；最後亮相的大彩蛋胡宇威，只見他滿頭銀白色頭髮，臉上有著重重的傷疤，說著：「妳慢慢等死吧！」到底角色是好人還是壞人，為觀眾留下滿滿懸念。

胡宇威在《太太太厲害》有突破以往的演出。（鹿路電影提供）胡宇威在《太太太厲害》有突破以往的演出。（鹿路電影提供）

王陽明（左）、隋棠在《太太太厲害》飾演超殺特務夫婦。（鹿路電影提供）王陽明（左）、隋棠在《太太太厲害》飾演超殺特務夫婦。（鹿路電影提供）

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