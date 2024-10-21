周杰倫大巨蛋門票將開賣詐騙亂象四起 寵粉推「台北限定款」周邊商品

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇天王「周董」周杰倫預定在12月5日登上台北大巨蛋舉辦「嘉年華」巡演，將連唱4場，預估將吸引近15萬粉絲朝聖，門票也將在10月23日開賣，這次回到家鄉開唱，周杰倫也寵粉推出「台北限定款」周邊商品，看來歌迷不只要搶票，還要搶限定偶像商品。

周杰倫將成為第一位登上大巨蛋開專場演唱會歌手，也將推出台北限定周邊商品。（杰威爾提供）

12月5日至8日，周董將在大巨蛋開唱，由於擔心一票難求，因此近期網路詐騙四起，除了周董親自揪出假借他母親葉惠美之名開設的詐騙帳號，另外還有網友故意發出錯誤售票資訊，希望誤導歌迷，減少一起搶票的人數。

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周杰倫大巨蛋門票將開賣，提醒歌迷小心詐騙。（杰威爾提供）

周董演唱會主辦單位再次呼籲歌迷要透過官方指定的正規管道購票，勿買來路不明的票券，以免受騙。

此外，周董台北大巨蛋演唱會周邊商品將有台北限定版，包括拍立得、手機殼、聯名帽子等，還有知名作詞人方文山歌詞作品衍生的文創小物、T恤等。「嘉年華」演唱會門票將在10月23日中午12點在拓元售票系統開賣。

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