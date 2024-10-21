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麥當勞送網紅《獵人》全套卡包…展榮開箱說錯2字遭炎上

展榮開箱麥當勞送的《獵人》全套卡包，因說錯話遭出征。（翻攝自IG）展榮開箱麥當勞送的《獵人》全套卡包，因說錯話遭出征。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕麥當勞近期送給多位KOL知名動漫《獵人》的角色盲卡包，許多網紅收到後就在社群平台分享，不過部分的人並非粉絲也沒看過，卻能收到公關品，惹火不少《獵人》迷，而展榮也因一句「這個卡通我知道」挨轟。

據悉麥當勞送出300套《獵人》角色盲卡包給網紅，「這群人」展榮也是其中之一，並在收到後PO出開箱影片，但內容提到「我知道這個卡通」，立即被《獵人》粉絲出征，糾正「是動漫不是卡通」，事後展榮也虛心受教，在IG限時動態中表示自己正在上網作功課，曬出「卡通」和「動漫」的維基百科，寫下「嗯...學習中」。

展榮被炎上後再發文。（翻攝自IG）展榮被炎上後再發文。（翻攝自IG）

有人分析，麥當勞這樣的做法讓《獵人》卡片感覺廉價，令眾多《獵人》迷感到憤怒，認為有些人明顯不熟悉《獵人》，是一個非常亂槍打鳥的做法。由於一般消費者要加價購才能獲得卡片，還是隨機抽選，因此有可能會抽到重覆的，所以要收集到完整卡片就需要花費大量金錢，而有部分網紅收到卡包後直言「我真的沒在看動漫」，就成了粉絲不滿的關鍵。

孫生也怒發文。（翻攝自Threads）孫生也怒發文。（翻攝自Threads）

許多《獵人》迷在Threads上討論，「不懂獵人就別收公關品，硬要蹭勉強開箱…先去看完再來開箱吧」、「聽到卡通直接躁起來」、「大傑小傑分不清楚」、「麥當勞明顯隨機亂射」，「獵人不是卡通」，就連向來熱愛動漫的孫生也看不下去發文，「一堆不愛動漫的，拜託不要硬要欸，那甚至叫動漫不叫卡通」。

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