（專訪）林書宇大讚夏于喬演技！自招怕太太：我會被她罵

林書宇宣傳電影《小雁與吳愛麗》接受專訪。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕林書宇執導的電影《小雁與吳愛麗》由太太夏于喬擔綱女主角，她與楊貴媚的精彩對手戲令人為之一亮，這對母女倆更是雙雙入圍金馬獎。林書宇談起太太相當驕傲，稱她還有許多許多面向是觀眾沒能看到的，相當具有潛力。

當初在選角時，林書宇相中了與夏于喬在廚藝節目《型男大主廚》搭檔的主持人曾國城來飾演仁哥一角，此次兩人都在電影中脫胎換骨，交出精彩的演技成績單，一個入圍金馬影后，一個則是男配角。

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林書宇（左一）在《小雁與吳愛麗》中與太太夏于喬（左三）合作，拍戲時是最好的工作夥伴，下戲後是彼此的最強後盾。（翻攝自林書宇臉書）

林書宇直言，夏于喬在《型男》的形象鮮明，卻在離開節目後成為一種阻礙，但這樣的「包袱」卻在這次的《小雁與吳愛麗》變成了一種驚喜的轉換，「他們能有這麼不一樣的演出，顯然也到位，能夠驚艷金馬評審。」

林書宇知道太太一步一腳印在證明自己，像是在去年的《你的婚姻不是你的婚姻—梅莉》入圍金鐘迷你戲后，今年又獲得金馬影后提名，他希望越來越多人可以看到「演員夏于喬」，因為這也是老婆的目標。

林書宇大讚妻子的演技越來越好。（記者潘少棠攝）

被問到夏于喬有沒有什麼潛力是大家沒看到的？林書宇驕傲地說：「她還有各種面向、角色是做得很好的，而且隨著經驗、年紀，她的演技只會越來越好，她會越來越放鬆、輕鬆，演技說服力會越來越高，她的樣貌可塑性很高，她可以演的東西很多！」未來只要角色適合，還是會邀請太太演出。

夫妻倆此次合作，私下盡量都不談工作，而林書宇也不會把負面能量傳達給太太，他幽默地說：「我也不想被罵，她會罵我！有時候會用罵的方式讓我清醒，念我幹嘛那麼負面之類的！某程度是一種打氣。」

至於有網友稱如果電影是日本女星滿島光主演，會增加進戲院的意願一事，林書宇大方表示這是觀眾的喜好感受，沒有對與錯，「如果今天觀眾一直攻擊喬喬的演技，我可能就會不舒服，好像有看到一則沒有買單喬喬的演技，但寫的比較含蓄，不是惡性攻擊。」

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