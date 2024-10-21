晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《艾諾拉》北美猛創年度最高平均票房！爆好評後勢看漲

〔記者許世穎／綜合報導〕榮獲今年坎城影展金棕櫚大獎的電影《艾諾拉》，上週末（10月18至20日）於洛杉磯和紐約6家戲院率先限量上映，以54萬美金（約台幣1731萬元）的開片成績，創下今年最高的單家戲院平均票房表現（平均收入9萬美金，約台幣288.54萬元）。

坎城影展金棕櫚得主《艾諾拉》，創下今年最高的單家戲院平均票房成績。（UIP提供）坎城影展金棕櫚得主《艾諾拉》，創下今年最高的單家戲院平均票房成績。（UIP提供）

《艾諾拉》由美國名導西恩貝克編導，描述一位來自布魯克林的年輕性工作者，遇見了一位富豪的兒子並衝動地嫁給了他。當這個消息傳到俄羅斯時，她的童話故事將受到威脅，因為富豪父母決定前往紐約取消這段婚姻。

《艾諾拉》台灣版海報。（UIP提供）《艾諾拉》台灣版海報。（UIP提供）

該片的開片成績不僅在疫情後僅次於魏斯安德森《小行星城》（單家戲院平均收入14.2萬美金，約台幣455.25萬元），同時躋身過去5年內單家戲院平均票房表現最佳的前5名，與《寄生上流》、《原鑽》及《真寵》一同上榜，後勢持續看好。

曾演出《從前，有個好萊塢》、《驚聲尖叫》（2022）的米琪麥迪遜在片中大展精湛演技，電影也擁有極高好評，接下來除了將繼續擴大放映，也有望在各大獎項競賽中占有一席之地。《艾諾拉》將於2024金馬影展搶先在台首映，12月6日正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中