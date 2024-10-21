《艾諾拉》北美猛創年度最高平均票房！爆好評後勢看漲

〔記者許世穎／綜合報導〕榮獲今年坎城影展金棕櫚大獎的電影《艾諾拉》，上週末（10月18至20日）於洛杉磯和紐約6家戲院率先限量上映，以54萬美金（約台幣1731萬元）的開片成績，創下今年最高的單家戲院平均票房表現（平均收入9萬美金，約台幣288.54萬元）。

坎城影展金棕櫚得主《艾諾拉》，創下今年最高的單家戲院平均票房成績。（UIP提供）

《艾諾拉》由美國名導西恩貝克編導，描述一位來自布魯克林的年輕性工作者，遇見了一位富豪的兒子並衝動地嫁給了他。當這個消息傳到俄羅斯時，她的童話故事將受到威脅，因為富豪父母決定前往紐約取消這段婚姻。

請繼續往下閱讀...

《艾諾拉》台灣版海報。（UIP提供）

該片的開片成績不僅在疫情後僅次於魏斯安德森《小行星城》（單家戲院平均收入14.2萬美金，約台幣455.25萬元），同時躋身過去5年內單家戲院平均票房表現最佳的前5名，與《寄生上流》、《原鑽》及《真寵》一同上榜，後勢持續看好。

曾演出《從前，有個好萊塢》、《驚聲尖叫》（2022）的米琪麥迪遜在片中大展精湛演技，電影也擁有極高好評，接下來除了將繼續擴大放映，也有望在各大獎項競賽中占有一席之地。《艾諾拉》將於2024金馬影展搶先在台首映，12月6日正式在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法