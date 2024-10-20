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娛樂 日韓

朴敘俊、韓韶禧配對令人失望 「韓劇大咖CP」失敗的還有他們...

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇俊男美女多，男女主角因甜蜜化學反應、浪漫場景、動人情節等因素，狂吸廣大粉絲關注；近來朴敘俊、韓韶禧主演《京城怪物2》上線，場景搬到現代，卻未能引起迴響，部分戲迷感到可惜。

朴敘俊（右）、韓韶禧合作《京城怪物2》。（翻攝自X）朴敘俊（右）、韓韶禧合作《京城怪物2》。（翻攝自X）

《京城怪物2》議題偏嚴肅沉重，朴敘俊和韓韶禧在驚悚題材中扮主角，可惜關係沒能激出強大火花；有網友認為，也許故事涉及複雜情節，或許也從中影響主角間的情感，讓觀眾難入戲，進而產生脫節。

另有網友點名《The King：永遠的君主》李敏鎬、金高銀，正是因為情節過於龐大複雜，導致人物互動難以產生浪漫感；至於《海岸村恰恰恰》的申敏兒和金宣虎雖然都是演技派，但在戲裡的「愛情表現」也不太能說服多數人。

朴敘俊（右）在《梨泰院Class》霸氣吻上金多美。（翻攝自Netflix）朴敘俊（右）在《梨泰院Class》霸氣吻上金多美。（翻攝自Netflix）

「喬妹」宋慧喬和朴寶劍2018年合作韓劇《男朋友》，可惜沒能擦出「姐弟戀」火花，更慘的是，朴敘俊還和金多美拍過膾炙人口的《梨泰院Class》，但結局兩人接吻，也讓不少觀眾感到尷尬難耐。

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