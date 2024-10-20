啦啦隊女神遭假小開詐騙半年 被要求脫衣視訊傻眼看清

電豹女宣導反毒反詐，透露近來忙著準備11月1日的大型粉絲見面會。（想想時間有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕浪LIVE「電豹女」日前受邀出席公益活動，與刑事局、國際扶輪社攜手反毒、反詐騙。她們憑藉高人氣被相中擔任宣導活動大使，應援熱舞吸引全場民眾目光，草莓因爸爸曾任警察，喊話想當最美警花，Nia、雪寶和安汝都夢想過要報考警察，如今能以電豹女身份協助宣導，感到與有榮焉。

諺諺驚呼現在詐騙手法五花八門，自己就是受害者，慘遭騙走12萬，當時她接到一通自稱銀行客服的電話，說她有一筆資金有問題，要求她去查詢帳戶。諺諺查了銀行客服電話與來電顯示號碼相同，不疑有他聽話照做，「他們利用人性的弱點騙我，說如果沒有好好處理，會變成洗錢的嫌疑犯，整個帳戶凍結。當下我一慌就完全相信他，回過神來才發現我把錢都轉出去了。」等到發現戶頭裡面12萬元消失，諺諺才驚覺上當，急著在半夜跑去報警。

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浪LIVE「電豹女」（左起）雪寶、草莓、笑笑、Nia、安汝出席反詐騙活動大跳應援舞。（想想時間有限公司提供）

小馨透露18歲時曾跟一名自稱「W hotel小開」的人穩定聊天近半年，因為對方搬出和小馨的共同朋友，以及說出小馨摯友的私事，讓她信以為真。奇怪的是對方始終用小帳聊天，還多次要求見面、搬去他的信義區豪宅，同時禁止小馨截圖雙方對話。小馨越聊越覺得不對勁，最後對方竟提出脫衣視訊的離譜要求，才讓他看清。

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