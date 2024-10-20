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娛樂 最新消息

金鐘追思影片出現她... 網震驚：今天才知道

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（19）晚舉行，其中每年都會有「已故影視工作者VCR」橋段，今年也緬懷了多位在過去一年間離世的影視工作者，包括汪建民、陳慧翎、石班瑜、徐少強、曾國峰等熟悉面孔。然而，當影片中出現香港女星周海媚的名字與畫面時，大批網友都相當震驚她已經離世。

資深港星周海媚有「最美周芷若」稱號。（翻攝微博）資深港星周海媚有「最美周芷若」稱號。（翻攝微博）

周海媚因在經典港劇《倚天屠龍記》中飾演周芷若一角而聞名，因為絕美外型讓她有著「最美周芷若」的封號。然而，典禮播出「已故影視工作者緬懷片段」後，許多網友在PTT上發文表示，對於周海媚的離世感到意外，「她過世了？？」、「今天才知道」、「完全不知道，太震驚了」、「心目中的經典周芷若」，「周海媚居然也……，芷若絕響」，更有人感嘆「有幾個都不知道已經離開了」

事實上，周海媚於去（2023）年12月11日因突發心臟病猝死，享年57歲；如今再度現身金鐘獎大螢幕，留給觀眾們無限思念。

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