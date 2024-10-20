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林志玲下身失蹤太性感！下一秒「大開腿飛踢」網看傻

林志玲婚後將重心放在家庭，鮮少出現在螢光幕前。（翻攝自IG）林志玲婚後將重心放在家庭，鮮少出現在螢光幕前。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林志玲擁有逆齡外貌及高挑身材，出眾的氣質更是圈粉無數，2019年與日本團體放浪兄弟（EXILE）成員黑澤良平AKIRA結婚，婚後育有1子，近來鮮少出現在螢光幕前，專心於家庭上，但仍不時透過社群分享生活點滴，今（20日）就曬出一系列為廣告代言所拍下的美照，引起網友朝聖。

林志玲曬出一系列居家美照。（翻攝自IG）林志玲曬出一系列居家美照。（翻攝自IG） 

林志玲在社群曬出一系列美照，可見她一頭棕髮披肩，身穿一套粉色居家服，襯衫長度正好遮到大腿根部，露出一雙白皙筆直的美腿，下半身失蹤的風格散發出性感又慵懶的氛圍，臉上僅帶著淡淡妝容，皮膚依舊緊緻光滑。不過在多張美照之中，卻有一幕畫風丕變，她雙手握拳朝下，左腳高高抬起往上飛踢，突如其來的舉動令不少網友看傻。

林志玲又美又搞怪的照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖，「滿滿的正能量」、「好長的腿」、「那個飛踢是怎麼回事」、「慘了，踢上癮了…」、「志玲姐姐美翻了」、「姐姐好可愛好美」，更有人開玩笑表示，「來踢我呀！踢不到踢不到～」，活力滿滿的模樣收穫不少網友誇讚。

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