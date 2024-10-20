曹西平突開轟「說話嘴臉不一樣了」！ 憶亡父惹網鼻酸

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平出道42年，有說直說的性格，受到各年齡層粉絲喜愛，近年在台北和台中經營飾品店，時常在社群平台發文分享生活。不過，他今（20日）在臉書突然撰文開轟，「好日子過多了忘記以前的苦日子，說話的嘴臉也是不一樣了！」，引起許多網友關切。

曹西平突然於社群發文開轟。（翻攝自臉書）

曹西平今天於臉書曬出在舊家門口自拍照，透露自己想念過世雙親時，就會到此處懷念過往，他感慨的說，「人家過的好，我不會羨慕也不會嫉妒，人家過的不好，我也不會瞧不起人。」他也提醒，沒有人是永遠順風順水，得意時千萬不要忘形。

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話鋒一轉，他突然開轟，「以前你是怎麼過的，現在又是怎麼過的？忘了當然忘了，好日子過多了，忘記以前的苦日子，說話的嘴臉也是不一樣了？以為自己是誰」。他也怒批，「比你厲害的人多得是，比你有錢的人更是多，太膚淺了，土雞就是土雞自己還洋洋得意，自以為是，太沒有格局了，遠離這些人層次不同會比較快樂一點」。

言至激動處時，曹西平表示，自己突然很想大哭一場，「我想我媽我想我爸，你不是我不要叫我放下跟忘記，少小離家老大回，家裡早就毀掉了我還能說什麼？」他憶起當年，父親的棺木就是從這裡送出去的，而且只有自己一人送棺木去墓園，難過悲傷無人知道，「不到傷心處誰會想流眼淚，站在舊家門口很難受，想著爸媽的身影。」

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言關切，「四哥眼淚擦一下吧，沒人能體會的就放在心裡」、「因果循環終有報，讓我們繼續看下去」、「四哥能放下才能開心過生活」。對此，曹西平感嘆，「說起來簡單做到不容易啊」。

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