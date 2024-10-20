晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹西平突開轟「說話嘴臉不一樣了」！ 憶亡父惹網鼻酸

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平出道42年，有說直說的性格，受到各年齡層粉絲喜愛，近年在台北和台中經營飾品店，時常在社群平台發文分享生活。不過，他今（20日）在臉書突然撰文開轟，「好日子過多了忘記以前的苦日子，說話的嘴臉也是不一樣了！」，引起許多網友關切。

曹西平突然於社群發文開轟。（翻攝自臉書）曹西平突然於社群發文開轟。（翻攝自臉書）

曹西平今天於臉書曬出在舊家門口自拍照，透露自己想念過世雙親時，就會到此處懷念過往，他感慨的說「人家過的好，我不會羨慕也不會嫉妒，人家過的不好，我也不會瞧不起人。」他也提醒，沒有人是永遠順風順水，得意時千萬不要忘形。

話鋒一轉，他突然開轟，「以前你是怎麼過的，現在又是怎麼過的？忘了當然忘了，好日子過多了，忘記以前的苦日子，說話的嘴臉也是不一樣了？以為自己是誰」。他也怒批，「比你厲害的人多得是，比你有錢的人更是多，太膚淺了，土雞就是土雞自己還洋洋得意，自以為是，太沒有格局了，遠離這些人層次不同會比較快樂一點」。

言至激動處時，曹西平表示，自己突然很想大哭一場，「我想我媽我想我爸，你不是我不要叫我放下跟忘記，少小離家老大回，家裡早就毀掉了我還能說什麼？」他憶起當年，父親的棺木就是從這裡送出去的，而且只有自己一人送棺木去墓園，難過悲傷無人知道，「不到傷心處誰會想流眼淚，站在舊家門口很難受，想著爸媽的身影。」

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言關切，「四哥眼淚擦一下吧，沒人能體會的就放在心裡」、「因果循環終有報，讓我們繼續看下去」、「四哥能放下才能開心過生活」。對此，曹西平感嘆，「說起來簡單做到不容易啊」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中