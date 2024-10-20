蹦闆遭詐騙百萬！曝對方是「7連霸里長兒」 不爽：要怎麼討錢？

蹦闆分享自己遭詐騙百萬的慘痛經歷。（翻攝自YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名YouTuber「蹦闆」日前在頻道更新影片控訴，一名陳姓男子邀請他投資遊戲開發，剛投入100萬才發現，陳男即將因為先前犯案入獄，並透露對方身分是當地7連霸里長的兒子，不爽喊道「我該怎麼討錢？」

蹦闆在影片中透露自己疑似遭到預謀詐騙，表示該陳姓男子主動邀約他投資遊戲開發，雙方一開始透過玩遊戲、聊天互動建立信任，為求安心，蹦闆更南下到男子台南老家，和對方父母見面相談，且其父在當地連續做了7屆里長，因此卸下心防決定投資200萬，並先拿出100萬給對方。

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沒想到事後發現，陳姓男子隱瞞自己即將因案入獄一事，蹦闆擔心自己投資的錢會一去不復返，找上陳男雙親要求退還，不過長輩是否會幫兒子負起責任，似乎態度反覆。此情況讓蹦闆求助無門，感嘆「請問他被關在裡面，我該怎麼討錢？」表示今年真的很衰，也希望觀眾看了能藉此警惕。

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