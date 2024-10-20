吳慷仁奪戲王爆哭！邵雨薇發聲 肯定男友實力

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳慷仁日前進軍中國並簽下經紀約，原答應出席第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，後以工作為由缺席，不過仍憑《有生之年》奪下戲王，女友邵雨薇稍早也首度對外發聲。

吳慷仁獲知奪下金鐘59戲王後爆哭。（翻攝自臉書）

吳慷仁昨（19日）擒下金鐘59戲王，由導演許肇任代為領獎發表感言，不忘向女友邵雨薇致謝幾年來的陪伴與包容，「我對角色的嘗試與任性，胖胖、瘦瘦的很不健康，抱歉讓妳擔心了，我會開始注意身體健康的，祝大家拍戲順利。」

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吳慷仁封帝後，邵雨薇稍早發聲：「《商魂》團隊們一起看了金鐘59，依然感到很熱血也很驕傲，驕傲著這麼多好戲、還有如此優秀的團隊。」她更曬出11年前《五月一號》的定裝照，「雖然我看得很害羞，依然沒忘當時眼神正在閃閃發光的自己，還是一樣熱愛表演，我會繼續加油。」

邵雨薇曬出11年前定裝照，表達對表演的熱愛，以及對男友吳慷仁實力的肯定。（翻攝自臉書）

而人在中國的吳慷仁昨在得知封帝後爆哭潰堤，邵雨薇雖未對吳慷仁奪獎單獨表態，不過她最後巧妙以一句：「恭喜所有入圍與得獎者，你們好棒！」表達對吳慷仁實力的肯定，以及在工作上的表現，喜悅之情溢於言表。

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