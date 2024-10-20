曾敬驊頒獎凸槌認了！彭千祐神救場：我腦袋有帶上

〔記者廖俐惠／台北報導〕曾敬驊、彭千祐憑藉著戲劇《不良執念清除師》入圍金鐘獎，遺憾皆鎩羽而歸，兩人今天（20日）出席慶功宴，皆對於第一次在台下看到的風景感到激動，至於曾敬驊頒獎時出現小凸槌，笑說自己頒獎經驗太多，反而一度「忘記了」。

曾敬驊與彭千祐共同頒獎，卻一度遇上亂流，曾敬驊尚未介紹入圍者就要打開得獎信封，被彭千祐立刻阻止，當下掀起全場笑聲，這段神救場片段在Threads上面瘋傳，被網友大讚超可愛。

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曾敬驊錯失戲王，坦言坐在台下十分緊張。（記者胡舜翔攝）

儘管曾經入圍過金馬、北影等大型獎項，但搶奪最佳男主角還是頭一遭，曾敬驊不諱言相較於頒獎，坐在台下還是比較緊張，不過頒獎出現小小失誤，可能是當過頒獎人非常多次，「以為就這樣這樣，之後先到旁邊，回來的時候我就忘記了，跳過一個步驟，沒想那麼多⋯」

曾敬驊（左起）、導演林冠慧、楊謹華、彭千祐一同出席《不良執念清除師》慶功宴，現場氣氛歡樂。（記者胡舜翔攝）

曾敬驊透露，在彭千祐阻止他之前，眼光右下角有人給他打pass「入圍的有」，才讓他意識到還沒揭獎。彭千祐則是有些激動，「我怎麼會有一天能能站在台上」，感到不可思議的同時，笑說「自己腦袋有帶上」，才能即時發現曾敬驊的失誤。

至於首扛金鐘主持棒的姚淳耀，分享事前準備壓力大，瘦了4、5公斤，在典禮中間還傳訊與太太討論，如今結束任務有種如釋重負的感覺。被問到給自己打幾分，他只給了60分及格，現階段希望暫時回歸演員身分。

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