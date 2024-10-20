歷史上作詞界神仙打架 歌手黃舒駿妙揭真相

黃舒駿（右）和方文山在2002年第13屆金曲獎同時入圍。（翻攝自黃舒駿臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深歌手黃舒駿和音樂創作人方文山，2010年6月曾以「青春‧創作‧POWER ON」為題，合體為年輕人暢談歌詞創作經驗，一位是全方位樂壇鬼才，一位是金曲獎最佳作詞人，2人妙語如珠在當時贏得台下2千位學生熱烈掌聲。

黃舒駿今（20）日上午在臉書曬出2人同框，想起2002年第13屆金曲獎同時入圍最佳作詞人，他說：「當年6個入圍席次，我以《改變1995》佔一席，而方文山一人包攬3個，最後方文山《威廉古堡》得獎，實至名歸，是他第一次得獎，而我，萬萬沒想到，竟是至今的最後一次入圍。」

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黃舒駿如今回頭看，坦言清晰的人生分水嶺，也有世代交替的意味，更表示最喜歡方文山的作品《青花瓷》再度得獎，開啟了屬於他的時代，最後俏皮說：「當年同時入圍的有《家後》，所以，可不可以這麼說，那也算歷史上作詞界的神仙打架？」

黃舒駿1988年出道，以《馬不停蹄的憂傷》樹立歌壇音樂才子的獨特形象，1992年個人首部電影配樂《青少年哪吒》獲第29屆金馬獎最佳電影配樂，震撼當時華人樂壇，唱紅歌曲還包括《戀愛症候群》、《她以為她很美麗》、《未央歌》等。

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