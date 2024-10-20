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15歲少年偷開車釀3死 醫師姜冠宇：為自己人生負責

15歲曾姓少年偷開外祖父休旅車釀3死，被依過失致死罪移送士林地院少年法庭。（記者鄭景議攝）15歲曾姓少年偷開外祖父休旅車釀3死，被依過失致死罪移送士林地院少年法庭。（記者鄭景議攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市日前發生3死2傷車禍，15歲曾姓少年無照駕駛外祖父的休旅車肇事，被警方依過失致死罪移送士林地院少年法院，法官訊後裁定收容，解送少年觀護所。曾少的父親受訪說「對不起大家，我不會教小孩，我會為我兒子負責」，不斷鞠躬致歉。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」發文提醒，看到曾父一路道著歉，子不教，真的是父之過嗎？他想起國中時代，班上有一位很愛帶人打架同學，加入黑道後什麼都有，可以收保護費、有乾妹女朋友，「導師怎麼勸都沒有用，勸到他爸爸那裡去，他爸爸是經商，那時正處於事業高峰期，他爸爸也向導師說，他已經盡力了。」

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直到有一天，姜冠宇透露那位同學向爸爸說：「我有生命危險…」當然畢業後，同學從此不曾在姜冠宇人生出現過，他說，很多家庭都面臨這樣狀況，「家裡要衝事業，但小孩正處於叛逆期，很需要自己被認同，但是並不知道自己的方法對不對，沒有法治觀念，更沒有體會過任何事情做出去的代價，小孩就走歪出事，家長才驚醒他疏忽了一切。」

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不過姜冠宇也說，到了一定階段，就要開始學習為自己的行為負責，建議最好的方式就是告知孩子會慢慢減少對他的保護，讓他知道怎麼保護自己，這才是真正的獨立，「及早用任何手段告訴孩子，要為自己的行為負責，父母的責任只有扶你、輔助你，沒有保護你到底的義務，必須為自己的未來人生負責。」

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