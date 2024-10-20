吳慷仁奪戲王 陳志金：自由民主國家免表態「有生之年不需擔心」

吳慷仁在《有生之年》扮演叛逆又柔軟的「高嘉岳」，奪下金鐘59戲王。（TVBS提供）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人吳慷仁近期與中國經紀公司簽約，因為工作缺席金鐘獎頒獎典禮，仍以影集《有生之年》中精彩表現奪下「金鐘59」戲王；奇美醫院主治醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文有感而發說：「專業評審看的還是演技。」

吳慷仁9月底宣布與中國的經紀公司簽約，發文稱「不再是一個人」，接著在中國十一國慶就在微博轉發中共官媒「人民日報」的國慶文，留言「祝福錦繡中華」，被不少台灣網友砲轟舔中。

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今年他以《有生之年》中扮演叛逆又柔軟的「高嘉岳」淋漓盡致表現，入圍有「死亡之組」之稱的金鐘獎戲劇節目男主角獎，原本計畫出席昨晚的頒獎典禮，臨時又取消，最後還是脫穎而出獲獎，感言中不忘謝謝女友邵雨薇「抱歉讓妳擔心了，我會開始注意身體健康的，祝大家拍戲順利」。

陳志金有感而發，今天上午發文說，「專業評審看的還是演技；在自由民主國家裡，該屬於他的還是他的，不需要看表態，也不必擔心一夕之間，就失去所有」，最後還借用戲名一語雙關補上一句「至少『有生之年』，都不需要擔心～」。

不少網友留言大讚「說得好」、「這就是台灣最值得驕傲的」、「民主台灣更加值得珍惜」、「台灣的三金典禮真的很公平、公正、不受外界影響……但台灣的民主善良往往也最容易被輕易踐踏和不尊重……」，也有網友語帶諷刺說「戲如真實人生，渣男演得真好」。

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