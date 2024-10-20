晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

吳慷仁奪戲王 陳志金：自由民主國家免表態「有生之年不需擔心」

吳慷仁在《有生之年》扮演叛逆又柔軟的「高嘉岳」，奪下金鐘59戲王。（TVBS提供）吳慷仁在《有生之年》扮演叛逆又柔軟的「高嘉岳」，奪下金鐘59戲王。（TVBS提供）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人吳慷仁近期與中國經紀公司簽約，因為工作缺席金鐘獎頒獎典禮，仍以影集《有生之年》中精彩表現奪下「金鐘59」戲王；奇美醫院主治醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文有感而發說：「專業評審看的還是演技。」

吳慷仁9月底宣布與中國的經紀公司簽約，發文稱「不再是一個人」，接著在中國十一國慶就在微博轉發中共官媒「人民日報」的國慶文，留言「祝福錦繡中華」，被不少台灣網友砲轟舔中。

今年他以《有生之年》中扮演叛逆又柔軟的「高嘉岳」淋漓盡致表現，入圍有「死亡之組」之稱的金鐘獎戲劇節目男主角獎，原本計畫出席昨晚的頒獎典禮，臨時又取消，最後還是脫穎而出獲獎，感言中不忘謝謝女友邵雨薇「抱歉讓妳擔心了，我會開始注意身體健康的，祝大家拍戲順利」。

陳志金有感而發，今天上午發文說，「專業評審看的還是演技；在自由民主國家裡，該屬於他的還是他的，不需要看表態，也不必擔心一夕之間，就失去所有」，最後還借用戲名一語雙關補上一句「至少『有生之年』，都不需要擔心～」。

不少網友留言大讚「說得好」、「這就是台灣最值得驕傲的」、「民主台灣更加值得珍惜」、「台灣的三金典禮真的很公平、公正、不受外界影響……但台灣的民主善良往往也最容易被輕易踐踏和不尊重……」，也有網友語帶諷刺說「戲如真實人生，渣男演得真好」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中