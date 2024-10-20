吳慷仁奪金鐘戲王！媒體人：要記得栽培你的台灣戲劇圈

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（19）晚在北流登場，有「死亡之組」稱號的戲劇節目男主角獎競爭激烈，最終由吳慷仁脫穎而出，奪下戲王寶座，然而他因為工作行程無法排開而缺席典禮。對此，資深媒體人狄志為向吳慷仁喊話，「不要缺席任何頒獎典禮，要記得栽培你的台灣戲劇圈」。

吳慷仁。（八大電視台提供）

狄志為昨日在臉書發文大讚吳慷仁，「吳慷仁人沒來，但隔了8年，他再次拿下一座金鐘視帝，人運氣來了擋都擋不住。」他認為，即使吳慷仁缺席頒獎典禮，遭到部分網友批評未參加台灣戲劇圈的重要盛事，但金鐘獎評審是無私、不受影響的，「看的是他的演技」。

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狄志為提到，他在看《有生之年》這部戲時，就曾經在臉書分享過，吳慷仁這部戲一定會入圍金鐘獎，結果不但入圍、還拿到戲王。他坦言，先撇開偏見、撇開對立，吳慷仁在戲中演活失敗魯蛇的角色，「雖然不是第一次拿視帝，但對他來說仍是很大的肯定。」

狄志為也向吳慷仁喊話，「不要缺席任何頒獎典禮，要記得栽培你的台灣戲劇圈。」他強調，今年金鐘獎無論是綜藝類，或是戲劇類都還挺好看的，台灣的節目還是很有水準！

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