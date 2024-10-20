晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

吳慷仁奪金鐘戲王！媒體人：要記得栽培你的台灣戲劇圈

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（19）晚在北流登場，有「死亡之組」稱號的戲劇節目男主角獎競爭激烈，最終由吳慷仁脫穎而出，奪下戲王寶座，然而他因為工作行程無法排開而缺席典禮。對此，資深媒體人狄志為向吳慷仁喊話，「不要缺席任何頒獎典禮，要記得栽培你的台灣戲劇圈」。

吳慷仁。（八大電視台提供）吳慷仁。（八大電視台提供）

狄志為昨日在臉書發文大讚吳慷仁，「吳慷仁人沒來，但隔了8年，他再次拿下一座金鐘視帝，人運氣來了擋都擋不住。」他認為，即使吳慷仁缺席頒獎典禮，遭到部分網友批評未參加台灣戲劇圈的重要盛事，但金鐘獎評審是無私、不受影響的，「看的是他的演技」。

狄志為提到，他在看《有生之年》這部戲時，就曾經在臉書分享過，吳慷仁這部戲一定會入圍金鐘獎，結果不但入圍、還拿到戲王。他坦言，先撇開偏見、撇開對立，吳慷仁在戲中演活失敗魯蛇的角色，「雖然不是第一次拿視帝，但對他來說仍是很大的肯定。」

狄志為也向吳慷仁喊話，「不要缺席任何頒獎典禮，要記得栽培你的台灣戲劇圈。」他強調，今年金鐘獎無論是綜藝類，或是戲劇類都還挺好看的，台灣的節目還是很有水準！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中