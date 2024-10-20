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優格姐姐婚姻諮商筆記 夫妻溝通這2字很重要

優格姐姐（左）與老公Xargon在2016年12月25日登記結婚。（翻攝自優格姐姐臉書）優格姐姐（左）與老公Xargon在2016年12月25日登記結婚。（翻攝自優格姐姐臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕林姵君曾是兒童台的優格姐姐，有著童顏外表和精湛舞藝，與老公Xargon育有1對子女，昨在臉書分享「婚姻諮商筆記」，坦言如果要我給親密關係溝通，她第一個建議絕對是：「核對。」

優格姐姐說，這是她跟老公一開始婚姻諮商時的功課，因為每個人對一句話一個動作一件事情，都會有「自己的解讀」，她說，通常這個解讀都是在自己內心裡，越想越氣或是越想越委屈。

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例如，她看見老公吃了一口我煮的飯後嘆了一口氣，可能解讀「他一定是覺得不好吃」，或是「他根本就不愛吃我煮的菜」，然後，優格姐姐會核對示範：「老公我剛剛看到你吃了飯後嘆氣，是因為你覺得不好吃嗎？」接著她核對時候採「客觀事實」，「例如你剛剛嘆了口氣，你剛剛說了哪一句話，而不是『你每次都這樣』的主觀解讀。」

優格姐姐分析，不核對的關係，最後容易因為各自長久的解讀造成關係中誤會的鴻溝，「所以我覺得『核對』真的是溝通裡最重要的第一步了！」她堅信關係多了「核對」後，少了很多誤會跟委屈，就會增加了解跟親密。

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