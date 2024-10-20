《台味超有港》摘金鐘 港仔男星張啟樂知名度大開

張啟樂（左）與香港友人來台發展，惺惺相惜。（翻攝自張啟樂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕來台定居發展逾4年的「港仔男星」張啟樂，12日第一次參加廣播金鐘獎頒獎典禮，挾著主持中央廣播電台《台味超有港》一舉拿下「生活風格節目獎」，上台領獎他難掩激動，感謝台灣給了人生新頁，獲獎更讓張啟樂知名度大開。

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張啟樂前天在臉書發文吐露人在台南吃虱目魚，結果被一位在當地經營港式餐廳的香港朋友發現，朋友立刻傳訊息問：「到台南為什麼不找我？」其實2人快2年沒見面，張啟樂也火速到朋友開的餐廳捧場。

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一到餐廳，朋友正在廚房忙，張啟樂於是自己看菜單點餐，他說：「人在台南雖然吃廣東菜，我吃得非常過癮。」透露朋友在香港是位歌唱老師，本業並不是餐飲，來台後才開始做起餐飲，「為求做到正宗港味，疫情解封後不惜花上一段時間回香港報名多個餐飲課程」，朋友烹煮港式餐點非常道地，讓張啟樂品嚐到濃濃家鄉味。

2位從小在廣東生活的香港人，如今在台灣各自闖出一片天，也在餐飲界、娛樂圈傳為佳話。

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