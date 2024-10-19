晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘59》《不夠善良》再獲獎！蔡健雅抱回原創歌曲獎 入行27年首拿金鐘

蔡健雅入行27年首奪金鐘。（攝影新聞組攝）蔡健雅入行27年首奪金鐘。（攝影新聞組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）日於北流登場，戲劇類節目原創歌曲獎由蔡健雅為《不夠善良的我們》所唱的插曲《芬蘭距離》拿下，這也是她入行27年首次得金鐘獎。

蔡健雅直呼非常不可思議及感動，「這首歌是我在疫情時寫的，除了是我為何瑞之寫給簡慶芬的情書，它也代表了人與人之間為了保護自己而建立的距離，現在得到這個獎，祝福大家，終於我們可以打開胸懷好好的去愛、被愛」。

蔡健雅直呼非常不可思議及感動。（攝影新聞組攝）蔡健雅直呼非常不可思議及感動。（攝影新聞組攝）

她也提到才和乱彈阿翔聊到寫歌靈感越來越少，隨即話鋒一轉表示自己靈感還有很多，歡迎導演來找她合作，「謝謝家人、粉絲還有善良的你們，給我這個機會，謝謝！」

蔡健雅在後台受訪時表示，要感謝剛出道時曾被某位音樂人罵「女生不懂音樂不要給意見」，這句話永遠克在她心中，「那不見得是壞事，就算一個人告訴你不夠好，他只是提醒你可以更好。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中