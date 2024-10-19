金鐘59》《不夠善良》再獲獎！蔡健雅抱回原創歌曲獎 入行27年首拿金鐘

蔡健雅入行27年首奪金鐘。（攝影新聞組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）日於北流登場，戲劇類節目原創歌曲獎由蔡健雅為《不夠善良的我們》所唱的插曲《芬蘭距離》拿下，這也是她入行27年首次得金鐘獎。

蔡健雅直呼非常不可思議及感動，「這首歌是我在疫情時寫的，除了是我為何瑞之寫給簡慶芬的情書，它也代表了人與人之間為了保護自己而建立的距離，現在得到這個獎，祝福大家，終於我們可以打開胸懷好好的去愛、被愛」。

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蔡健雅直呼非常不可思議及感動。（攝影新聞組攝）

她也提到才和乱彈阿翔聊到寫歌靈感越來越少，隨即話鋒一轉表示自己靈感還有很多，歡迎導演來找她合作，「謝謝家人、粉絲還有善良的你們，給我這個機會，謝謝！」

蔡健雅在後台受訪時表示，要感謝剛出道時曾被某位音樂人罵「女生不懂音樂不要給意見」，這句話永遠克在她心中，「那不見得是壞事，就算一個人告訴你不夠好，他只是提醒你可以更好。」

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