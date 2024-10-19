金鐘59》迷你劇集男女配 鍾欣凌：小鮮肉大戰保久乳

頒發迷你劇集男／女配角的頒獎人鍾欣凌（左）、Darren。（攝影新聞組攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）晚於台北流行音樂中心登場，頒發迷你劇集男／女配角的頒獎人鍾欣凌、「Darren」邱凱偉在《我的婆婆怎麼那麼可愛》裏頭是演母子，兩人台上談笑風生，趣味連連。

柯震東帶著老婆「芙莉蓮」上台領獎。（攝影新聞組攝）

鍾欣凌看到入圍迷你劇集男配角的人選有：巫建和、李國毅、柯震東、黃迪楊、楊烈，開心的說：太棒了這組都是小鮮肉。揭曉後由柯震東拿下迷你影集男配角獎。

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苗可麗季綜藝節目主持人之後，再奪下迷你劇集最佳女配角。（攝影新聞組攝）

頒發迷你劇集女配角時，鍾欣凌眉頭皺了皺，開口說：剛剛那組都是小鮮肉，我以為這組也會是小鮮奶，結果沒想到卻是「保久乳」。看著台下的入圍者方文琳、吳奕蓉、苗可麗、黃采儀、潘儀君，Darren嚇得連忙拉著鍾欣凌的手說：「不可以…不可以…」。最後迷你劇集女配角由苗可麗擊敗對手成功敲鐘。

網友在電視機前看到這段表演時，紛紛大笑說「我要笑死」、「保久乳會被罵啦」、「保久乳在臭什麼，嘻嘻」、「保久乳很傳神」。

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