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金鐘59》李銘順擊敗弟弟奪金鐘迷你劇戲王 獎金全給李銘忠原因曝

李銘順（攝影新聞組攝）李銘順（攝影新聞組攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李銘順以《八尺門的辯護人》拿下金鐘59迷你劇戲王，上台大喊劇中金句「Holy媽祖！」這是他第四度鍍金，開心說：「獎項的鼓勵當然不嫌多，多多益善。」

李銘順除了感謝導演、編劇給予演出機會，「謝謝你把佟寶駒這匹馬交給我，他真的太野了！」之後當眾放閃彈，他向老婆范文芳說：「妳真的是我的幸運星，謝謝妳這麼愛我，然後我也很愛妳，謝謝妳把我們兒子照顧得這麼好，我才有機會這麼放心出來拍戲。」同時也向兒子說：「我可愛的兒子，爸爸常常放著你出來拍戲，你真的很乖很懂事。」

他和弟弟李銘忠「兄弟廝殺」入圍同個獎項，最後由他上台領獎，他致詞時和弟弟說：「謝謝你也進入這行，下次換你上台。」原來是因為太太、弟弟在同行，一家人相聚有不少話題可討論，「這是一種幸福、緣份。」希望未來有機會可以和弟弟同台飆戲。

李銘忠在典禮前與交往多年的女友結婚，李銘順也大方說要把鍍金的獎金10萬元全部給弟弟，當成是新婚的紅包，期許下次要護送弟弟上台領獎。

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