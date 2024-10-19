金鐘59》柯震東首鍍金鐘「幸運妻」意外搶鏡！ 羞吐「老婆尺寸太小」

柯震東（攝影新聞組攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯震東出道13年首度入圍金鐘，今（19日）以《不夠善良的我們》奪下迷你劇集（電視電影）男配角獎，當聽到是自己獲獎時，他第一時間露出錯愕表情，直喊：「我沒想到會上台。」最後拿出「老婆」，原來是粉絲為他訂做的芙莉蓮幸運紅內褲，上頭寫著「抱回金鐘」，還當場親了內褲，令全場大笑。

柯震東口中的「老婆」，原來是粉絲為他訂做的芙莉蓮紅內褲。（攝影新聞組攝）

柯震東感謝導演徐譽庭在他沒自信的時候找他拍戲，透露進《不夠善良的我們》劇組前拍戲破相，「在我受傷的時候，對外貌沒有自信，不想接戲。」坦言當時一度不想再拍戲，多虧徐譽庭拉他一把，他也感謝：「瑋甯、依晨、小美哥很包容，才有今天自信開朗的我。」得獎後他希望大家多找他拍戲，「我還想參加金鐘。」

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柯震東表示，本來以很輕鬆的心情參加典禮，結果一上台整個人不斷顫抖，還有很多話沒說完，最想說的是：「全世界的人可能都不夠善良，但我們都努力想要善良。」他笑說，在家有試套一下「老婆」紅內褲，但因尺寸太小了，所以沒穿在身上，「之後可能會借給朋友，王淨已經有和我借了。」

柯震東曾獲金馬新人獎，這回再獲金鐘肯定，對於三金只剩金曲獎沒拿，他笑喊：「那個沒關係，讓給專業的人就好。」至於鍍金後片酬是否會漲？他回說：「不會。」是不缺錢？他說：「沒有啦！」坦言拍完戲後，容貌焦慮就好了，直喊：「實力比較重要。」

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