李雅英起床「睡衣沒穿好」太誘人！ 「這亮點」讓網友猛盯

李雅英為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的成員。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓啦啦隊女神李雅英擁有出眾氣質及絕美五官，來台發展後爆紅，如今IG粉絲人數已突破百萬，她也時常在社群分享自己的生活，日前曬出一系列睡衣照，大露性感香肩的模樣令粉絲全暈船。

李雅英分享一系列睡衣照。（翻攝自IG）

李雅英日前在IG上分享一系列居家睡衣照，可見她綁起高馬尾，身穿一套小熊圖案的睡衣，還刻意讓上衣滑落，露出性感鎖骨及白皙直角肩，手裡拿著馬克杯和零食，不看鏡頭甜美微笑，整個人仙氣爆棚。

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李雅英的居家模樣令不少網友著迷。（翻攝自IG）

另一張照片中，李雅英則是放下一頭長髮，愜意坐在窗邊，有不少眼尖粉絲注意到，李雅英稍微露出了私密的腳趾頭，使出「小心機」的系列居家照，讓台、韓網友紛紛暈船直呼，「穿睡衣也是能這麼好看」、「剛起床的雅英，很漂亮的耶」、「剛起床都迷人」、「穿睡衣的女神還是性感甜美」、「睡衣有心機，外襯脫掉瞬間變性感。」

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