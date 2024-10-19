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金鐘59》楊謹華史上最悲情！昔7度叩關「全槓龜」 今是否擒獎備受關注

楊謹華今晚將第8度叩關金鐘獎，是否能擒下獎座備受矚目。（資料照，記者王文麟攝）楊謹華今晚將第8度叩關金鐘獎，是否能擒下獎座備受矚目。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，出道32年的楊謹華精湛演技有目共睹，唯鍍金之路荊棘滿布，7度問鼎皆鎩羽而歸，成金鐘獎公認最悲情苦主，今晚是否能憑《不良執念清除師》力挽狂瀾擒下「最佳女配角獎」也受外界矚目。

回顧楊謹華金鐘獎入圍戰績，她曾憑《白色巨塔》、《敗犬女王》、《女王的誕生》、《一把青》、《滾石愛情故事－新不了情》、《鏡子森林》、《華燈初上》 等戲劇作品7度問鼎金鐘獎，其中5次更角逐「最佳女主角獎」。

2016年的第51屆金鐘獎，楊謹華依《一把青》角逐「最佳女主角獎」，最後以一票之差敗給柯佳嬿《必娶女人》；2020年再以《鏡子森林》爭奪戲后，仍以一票差距敗給《想見你》柯佳嬿；2022年再靠《華燈初上》中的「蘇媽媽」蘇慶儀一角叩關第57屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，依舊又差一票讓給《四樓的天堂》謝盈萱。

時至今日，出道32年的楊謹華已成最多次叩關金鐘獎全鎩羽而歸的演員，她在Netflix即將播出的影集《影后》飾演大明星周凡，其中一句「我演過很多戲，也入圍過很多次的金鐘、金馬，1次都沒有拿過。」的悲催台詞，呈現她7度與獎項擦身的殘酷經歷。

今晚將第8度問鼎金鐘獎，楊謹華樂觀看待並坦言心情都一樣開心，「我沒辦法回答有沒有把握，但我只能說很開心。」看似毫無任何波瀾的心緒，平靜背後不知親歷了多少血淚路程。至於老公是否給予獎勵？楊謹華笑言：「他沒有特別要給獎勵，如果真的有（得獎），也是一樣開心，如果沒有就是照樣過日子，就是日常。」

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