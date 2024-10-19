晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

胖到像NONO！謝和弦婚禮甩肉成功 陳緗妮炸出34E豪乳

謝和弦（左）與老婆陳緗妮今晚補辦浪漫婚宴。（記者陽昕翰攝）謝和弦（左）與老婆陳緗妮今晚補辦浪漫婚宴。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／桃園報導〕謝和弦與老婆陳緗妮今（19日）晚在桃園補辦浪漫婚禮，大女兒謝音悅將擔任花童，仍在親餵母乳的陳緗妮上圍激增，透露現在的罩杯是34E，擠出豪乳亮麗露面。

相關新聞：恭喜！謝和弦婚禮「嘶吼陳緗妮」 致敬蕭敬騰畫面曝光

為了女兒跟親友，謝和弦、陳緗妮決定補辦婚禮，而謝和弦不收禮金，陳緗妮笑虧老公很大方，坦言有些頭痛，透露補辦婚禮已經花了台幣百萬元。

所幸在籌備婚禮的過程，夫妻倆都沒有吵架，謝和弦表示：「自從女兒出生後，我們就沒有吵過架了，我連躁鬱症都沒有發作，女兒就是我最好的特效藥。」今晚謝和弦跟陳緗妮也會準備精彩表演，要賓客盡情享受。

謝和弦（左）親吻陳緗妮示愛。（記者陽昕翰攝）謝和弦（左）親吻陳緗妮示愛。（記者陽昕翰攝）

謝和弦近來瘦了5公斤，忍不住自嘲：「前陣子還滿像NONO的。」坦言當爸之後幸福發肥，「我要幫忙善後月子餐，還有幫忙吃女兒吐出的食物。」夫妻倆現在育有兩個女兒，打算等小孩大了一點再考慮是否要拚第三胎。

謝和弦下禮拜就要推出新專輯，等到工作告一段落，打算帶家人去泰國一起去度蜜月，期待地說：「很想要去泰國Chill一下。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中