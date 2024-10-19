胖到像NONO！謝和弦婚禮甩肉成功 陳緗妮炸出34E豪乳

謝和弦（左）與老婆陳緗妮今晚補辦浪漫婚宴。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／桃園報導〕謝和弦與老婆陳緗妮今（19日）晚在桃園補辦浪漫婚禮，大女兒謝音悅將擔任花童，仍在親餵母乳的陳緗妮上圍激增，透露現在的罩杯是34E，擠出豪乳亮麗露面。

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為了女兒跟親友，謝和弦、陳緗妮決定補辦婚禮，而謝和弦不收禮金，陳緗妮笑虧老公很大方，坦言有些頭痛，透露補辦婚禮已經花了台幣百萬元。

所幸在籌備婚禮的過程，夫妻倆都沒有吵架，謝和弦表示：「自從女兒出生後，我們就沒有吵過架了，我連躁鬱症都沒有發作，女兒就是我最好的特效藥。」今晚謝和弦跟陳緗妮也會準備精彩表演，要賓客盡情享受。

謝和弦（左）親吻陳緗妮示愛。（記者陽昕翰攝）

謝和弦近來瘦了5公斤，忍不住自嘲：「前陣子還滿像NONO的。」坦言當爸之後幸福發肥，「我要幫忙善後月子餐，還有幫忙吃女兒吐出的食物。」夫妻倆現在育有兩個女兒，打算等小孩大了一點再考慮是否要拚第三胎。

謝和弦下禮拜就要推出新專輯，等到工作告一段落，打算帶家人去泰國一起去度蜜月，期待地說：「很想要去泰國Chill一下。」

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