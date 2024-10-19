恭喜！謝和弦婚禮「嘶吼陳緗妮」 致敬蕭敬騰畫面曝光

謝和弦（左）與老婆陳緗妮今晚補辦浪漫婚宴。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／桃園報導〕謝和弦與老婆陳緗妮結婚3年，今（19日）晚將在桃園補辦浪漫婚宴，現場席開20桌，夫妻倆受訪透露，舉辦婚禮的目的是要感謝親朋好友這一路來的支持，包括玖壹壹、蕭淑慎夫妻、王艷薇、陳大天、李芷婷、小玉兒等藝人都會出席。

謝和弦（左）與老婆陳緗妮甜蜜玩親親。（記者陽昕翰攝）

演藝圈近來喜事不斷，蕭敬騰上週日才舉辦世紀婚禮，今晚則是輪到了謝和弦，稍早謝和弦接受訪問前突然大吼：「陳緗妮是我的老婆。」看似在致敬老蕭的婚禮誓詞，笑翻全場。

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被問到婚禮上的告白誓詞應該如何準備？謝和弦透露，打算唸寫給老婆的歌詞，陳緗妮也笑虧：「他講不出什麼感人的話。」隨後謝和弦補充，應該不會在婚禮上哭吼示愛，「那不是我們的風格，今天應該要開開心心，因為是辦給女兒看的。」

謝和弦、陳緗妮在桃園補辦婚禮。（記者陽昕翰攝）

其實夫妻倆為了婚禮忙翻天，陳緗妮受訪笑說，「我們昨天整晚沒睡，還去唱校園，都沒闔眼，我直到剛剛還在處理婚禮進場的影片跟音樂。」謝和弦招認自己就是「出一張嘴」跟負責花錢。

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