昔一手栽培「一世代」！前老闆悲痛悼念連恩：心被掏空

「一世代」成員連恩（右）近日驚傳墜樓身亡。昔一手栽培他的西蒙高維爾（左）於今（19日）悲痛發文吐心聲。（翻攝自IG、美聯社）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」（One Direction）的成員連恩（Liam Payne）近日驚傳墜樓身亡，享年31歲。曾一手栽培「一世代」成員們的「選秀教父」西蒙高維爾（Simon Cowell）沈默兩天後於今（19日）悲痛表示：「我真的很難過，感覺像心被掏空。」



前老闆西蒙親手捧紅「一世代」。（路透社）

西蒙在IG痛心表示，「在發生這樣的事之前，你永遠不會知道，自己對某人真正的感覺是什麼。連恩，我真的很難過、我感覺心像被掏空。我流下的每一滴眼淚，都是關於你的回憶」、「當成千上萬的人問我，連恩是怎樣的人？我會告訴他們，你集善良、有趣、可愛、體貼、有才華、謙虛、專注於一身，當然還有熱愛音樂以及對粉絲真誠的愛。」

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西蒙回憶，與連恩第一次見面是他14歲第一次參加選秀節目《X音素》的時候，當時他先是淘汰了連恩，「很多人這時就都會放棄了，但你沒有，你回來了，幾個月後，全世界都認識了連恩」，後來西蒙也成為他們的老闆，親手捧紅了「一世代」。

西蒙曾在2020年時證實，「一世代」有回歸的計畫，但後來面臨疫情，如今又失去了連恩，回歸之夢永遠無法實現了，令大批粉絲相當遺憾且痛心。





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