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娛樂 日韓

Jessi「疑早認識施暴男」！ 遭挖索吻親密照 韓網全怒了

Jessi疑似早認識施暴男。（翻攝自IG、抖音）Jessi疑似早認識施暴男。（翻攝自IG、抖音）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女歌手Jessi日前漠視男粉絲遭同行友人毆打，引起網上砲轟，事後Jessi發文致歉並強調不認識該名施暴者，但無法平息韓網怒火。豈料，事件發生轉折，她與施暴者疑似根本就認識，消息一出讓許多網友更怒了。

相關新聞：目睹男粉被毆打扭頭就走！Jessi道歉文遭疑「不是本人寫」

Jessi前段時間婉拒粉絲合照要求，怎料同行的人直接動手攻擊粉絲，但Jessi卻毫無作為，直接離開現場，引發韓網砲轟。隨即Jessi發文致歉並強調不認識該名施暴者，然而，根據韓媒報導，她與施暴者疑似早就認識，更被挖出她騎在男方身上索吻的影片。消息一出，原本破碎的形象更難挽回。

粉絲慘遭同行人攻擊，Jessi竟掉頭就走。（翻攝自JTBC News）粉絲慘遭同行人攻擊，Jessi竟掉頭就走。（翻攝自JTBC News）

事實上，該事件也讓合作公司DOD宣布將結束與Jessi的合作，「敝公司跟Jessi針對之後的活動聊了很多，Jessi主動提議且反覆思考之下，決定10月18日結束專屬合約。」合約僅1個月就畫下休止符。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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