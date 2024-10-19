菲道爾遭轟「紅了就分手」 大穎曝暖舉哭喊：你們不是我

菲道爾與大穎近期無預警宣布分手。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬國歌手菲道爾與網紅歌手DIOR大穎合唱的《在加納共和國離婚》爆紅，而菲道爾展開亞洲巡演，將在12月18、19日來台表演。豈料，近期宣布與女友分手，一些網友怒轟他「紅了就分手」。對此，前女友大穎也為菲道爾澄清，哭喊：「你們不是我。」

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大穎17日在社群發布一段影片，裡面記述過去兩人甜蜜交流，更透露有一次生重病，身體出狀況接近癱瘓，當時菲道爾還未走紅，叫了救護車卻等了老半天，事件過了沒多久，他就決定買車，「至少現在有車了，你需要的時候，我可以馬上送你去醫院。」

大穎澄清，猜測都是網友主觀想法，「你們不是我！」（翻攝自IG）

影片最後，大穎也澄清，「這段感情，並沒有誰愛得比誰多，我們都在用不同的方式在愛，但人生有時候就是這樣，我們都接受這樣的結果。」影片一出讓網友不捨，「眼淚停不下來。」、「菲道爾都分手了，你告訴我愛情是什麼？」、「復合吧！不要分手」。

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