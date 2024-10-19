（影）吳宗憲雙料入圍卻敗給澎恰恰 認了揭獎當下「怒飆國罵」

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲今年雙料入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」卻都槓龜，評審主委劉思銘事後表示，《綜藝大熱門》其實與得主《超級夜總會》只差一票。吳宗憲昨與女兒吳姍儒、陳漢典、Lulu出席慶功時，就表示當時頒獎人唸到澎恰恰名字時，台下入圍者幾乎都開心大叫，隨後又開玩笑說：「其實那是發洩，中間再參雜幾句國罵！」

吳姍儒和Lulu皆為新生代主持天后，也都是吳宗憲的愛將，吳宗憲先是大讚Lulu靈活度高，下一秒又忍不住開玩笑：「大家這次也看到了，吳姍儒最大的優點就是胸部！」引發現場大笑，Lulu則是馬上綜藝摔配合演出。

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左起為陳漢典、吳姍儒、吳宗憲、Lulu。（記者王文麟攝）

以《綜藝玩很大》拿下人氣獎後，吳宗憲坦言已經知足，也不忘自嘲，「我們要禮貌性的跟其他入圍者說恭喜，沒想到一語成讖。」不過他表示今年入圍者們都團結一心，沒有互相攻擊的現象，令他十分欣慰。

至於女兒吳姍儒挑大梁主持金鐘的表現？吳宗憲對一旁的Lulu說：「妳身為前輩，是不是該幫她打個分數？」Lulu則客氣說：「100分！控時真的很難，只要願意站在那舞台上的人真的都不容易，況且還在擠奶就跑來。」吳姍儒表示在眾多主持人面前主持，是一件很可怕的事，但幸好在綜藝的場子上永遠都熱鬧，「我講什麼其實不重要，就大概帶過流程，他們都會有自己的反應。」

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