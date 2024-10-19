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吳姍儒金鐘沒看手卡！戰力分析4分鐘沒卡詞 全網佩服

吳姍儒獨挑大樑主持節目類金鐘獎頒獎典禮。（翻攝自YT）吳姍儒獨挑大樑主持節目類金鐘獎頒獎典禮。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆節目類金鐘獎頒獎典禮18日完美落幕，由「Sandy」吳姍儒獨挑大樑主持，也是她產後1個月復出，其口條超穩不冷場的表現，被網友讚爆「生完記憶力還這麼好！」

吳姍儒9月初剛宣布生下第二胎，就接下主持金鐘頒獎典禮的重任，產後不久迅速復工，即使身材還沒恢復，但仍透過3套不同華麗服飾化身最美主持人，流暢的主持節奏也替頒獎典禮畫龍點睛。其中在串場介紹益智實境節目主持人獎時，以戰力圖分析入圍者優勢，一連說了4分多鐘，全程沒看手卡仍妙語如珠沒卡詞。

吳姍儒主持流場不卡詞被狂讚。（翻攝自YT）吳姍儒主持流場不卡詞被狂讚。（翻攝自YT）

吳姍儒的專業表現被網友讚爆，「Sandy真的好美、好有氣質，口條超好，到底生完怎麼記憶力這麼好，要逼死誰」、「另眼相看！讚！看得出很用心」、「超強的啦！超級順」、「真的講得很流暢也完全不會尷尬卡詞，超級厲害的」。

吳姍儒事後吐露主持心境。（翻攝自IG）吳姍儒事後吐露主持心境。（翻攝自IG）

事後吳姍儒也透過IG發文透露，「我以為我會需要手卡，結果緊張到從頭到尾拿著手卡一眼都沒看，太瘋狂了」，她也分享自己手機的備忘錄截圖，表示自己寫主持稿寫到最後一天，彩排時還修改了2、3個版本，「邊寫邊懷疑自己，又覺得還是要努力相信」，最後也感謝主辦單位三立團隊的信任。

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