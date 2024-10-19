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娛樂 電視

才宣布離台！小甜甜重感冒 破病4天：下不了床

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小甜甜」張可昀2023年與前夫宋晉賢離婚，日前在臉書宣布，要帶女兒到廈門展開新生活的消息，引發外界熱議。近日，她飛往韓國旅遊，不料身體欠安，突然生重病，甚至無法下床，原先的計畫都泡湯。

小甜甜飛往韓國，重病導致行程泡湯。（翻攝自IG）小甜甜飛往韓國，重病導致行程泡湯。（翻攝自IG）

小甜甜昨（18日）於IG發文感嘆，「來韓國四天也剛好病了四天」，她在抵達韓國的第一天，就突然重感冒，頭、喉嚨、全身都炸痛，鼻涕倒流夾帶著鼻塞，甚至發燒又畏寒，這些病況讓她原先計畫好的韓國行全泡湯。

小甜甜指出，自己都躺在飯店的床上，「根本下不了床」，她還吃遍了韓國所有成藥的感冒藥。她開玩笑說，「根本每天當糖果在吃…如果問我這回來韓國吃了什麼好吃的：韓國藥局的各種感冒藥！」

不過，經過多日休息，小甜甜的身體已好轉可以下床，她透露，「直到今天稍微好轉可以下床，去逛了幾個地方，明明那麼短的時間，我居然就火速的塞爆兩個行李箱，最可怕的裡面我的東西少之又少，通通是買給米苔目（女兒）的」。

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小甜甜 張可昀（@riva0913）分享的貼文

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