小S誓言拚到派翠克上台得獎！曝老公傳訊暖慰：你還是最棒的

〔記者傅茗渝／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨晚落幕，「小S」徐熙娣、派翠克憑藉《小姐不熙娣》角逐「綜藝節目主持人獎」，最終鎩羽而歸。兩人現身慶功作勢哭天喊地，派翠克更嘶吼：「啊為什麼！！」難掩沒能拿獎的失落。不過小S表示紅毯戰服獲好評心裡已滿足，倒是心疼派翠克，「他難得入圍金鐘獎卻沒有得到。」

小S（左）喊話要繼續主持《小姐不熙娣》，期待派翠克上台得獎。（記者潘少棠攝）

「綜藝節目主持人獎」由《超級夜總會》澎恰恰、許效舜、苗可麗奪得，金鐘評審主委劉思銘受訪透露，《小姐不熙娣》在投票中進入第二輪，最終不敵《超級夜總會》，小S會後表示：「沒得獎就是沒得獎，管他第幾輪，不就是沒嘛，我們就接受這個事實。」她直呼自己料事如神，早在頒獎前就在派翠克耳邊說：「一定是舜哥，他們會得獎。」也對結果心服口服，「他們畢竟是長輩，而且澎哥真的很長輩，這麼長輩的長輩還能做出那麼好的節目，真的給予他們鼓勵！」

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小S（左）、派翠克角逐「綜藝節目主持人獎」，最終鎩羽而歸。（記者潘少棠攝）

小S不氣餒，喊話《小姐不熙娣》要一直做下去，「我就是要看到派翠克走上台講感言的那個畫面！」讓派翠克感動直呼：「所以在我拿到之前，你都會一直在我身邊嗎？」兩人一來一往展現好默契，小S也說：「現在跟他主持真的默契很好也很開心，所以我真的希望他可以得獎。」

小S也再次感謝大S推進她重返幕前，「是大S鼓勵我，我才有勇氣在《康熙》結束後，重新回到主持界，我很害怕我不會主持或觀眾不喜歡我，是大S一直鼓勵我才踏出那一步，所以我真的很謝謝她。」此外，昨S媽也到場支持，老公Mike更第一時間傳訊問她是否得獎，加油打氣：「你還是最棒的！」

小S這回力拚金鐘，被問到未來是否會再多開幾個節目？她霸氣表示：「沒有，我就槓上《小姐不熙娣》。」笑言如果明年入圍還是沒得到獎，就是搭檔的問題，派翠克幽默回勸：「千萬不要這樣怪妳自己，能被觀眾喜歡，這件事比得獎更難得！」

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