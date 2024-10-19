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娛樂 電影

信義區週五夜晚嗨翻啦！千人擠爆朝聖猛毒之夜

〔記者許世穎／台北報導〕眾所期待的漫威鉅作《猛毒最終章：最後一舞》即將在台上映，發行該片的索尼影業昨（18）日特地舉辦年度最炸電影派對「猛毒之夜」，登陸台北信義區，上千潮男潮女齊聚A19前廣場徹夜狂歡，一同慶祝與紀念人氣漫威超級英雄猛毒的「最後一舞」。

《猛毒最終章：最後一舞》的「猛毒之夜」昨在台北信義區登場，上千潮男潮女齊聚狂歡。（索尼影業提供）《猛毒最終章：最後一舞》的「猛毒之夜」昨在台北信義區登場，上千潮男潮女齊聚狂歡。（索尼影業提供）

索尼影業攜手知名酒吧Cafe from Mars火星咖啡，推出獨一無二的話題派對，被毒液環繞的DJ主舞台空降最熱鬧的夜生活中心，從晚上9點一直到凌晨3點，結合電影主題曲帶來不間斷的音樂，當頭戴猛毒頭套的DJ Pony出場時，更是把現場的氣氛炒到最高潮！

「猛毒之夜」另一大亮點則是限量供應的猛毒調酒，加上遇冷變色的酷黑霓虹猛毒杯，成為現場年輕人手上最吸睛的派對小物。即日起至11月3日，Cafe from Mars獨家供應售完為止，再送酷炫猛毒變色杯和夜光徽章。

《猛毒最終章：最後一舞》的「猛毒之夜」派對，昨在台北信義區登場。（索尼影業提供）《猛毒最終章：最後一舞》的「猛毒之夜」派對，昨在台北信義區登場。（索尼影業提供）

《猛毒最終章：最後一舞》繼續由湯姆哈迪領銜主演，預告中的猛毒馬與猛毒魚也已經引爆社群上的討論，粉絲紛紛預測還會有什麼動物在正片中出現，索尼影業乾脆推出「猛毒野獸」心理測驗，直接滿足粉絲們的好奇心。

《猛毒最終章：最後一舞》的「猛毒調酒」。（索尼影業提供）《猛毒最終章：最後一舞》的「猛毒調酒」。（索尼影業提供）

「猛毒野獸」心理測驗結合台灣文化和最受歡迎的個性分析，讓大家發掘屬於自己的猛毒變異體，釋放出心中的失控野獸，隱藏角色「台灣鯛」更是讓粉絲大讚太有趣味了，完美符合一言不合就暴走的失控朋友。《猛毒最終章：最後一舞》將於下週三（23日）搶先全美在台上映。

「釋放你心中的猛毒野獸」心理測驗：

https://ooopenlab.cc/quiz/uswtR2uzLDs91GYiRcu2

☆飲酒過量，有害健康☆

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