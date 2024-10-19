泰國BL男神一度拒演！羅杰夫合體林俊傑獻唱《修煉愛情》

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國動人新片《荊棘天堂》由BL男神羅杰夫領銜主演，不僅演技突破自我，影歌雙棲的他更為電影打造主題曲《Rain wedding》，除了親自操刀詞曲創作，日前羅杰夫接受訪談時更透露當初創作想法：「這首歌靈感來自於我飾演的角色，概念是『日常婚禮』，講述了與愛人在一起的每一天感覺都像一場婚禮，也回顧了電影中關於不平等的內容」。

羅杰夫（右）在《荊棘天堂》中守護愛人的榴槤園。（CATCHPLAY提供）

不過他受訪時曾透露，當初其實一度拒絕演出，「我曾經拒絕這個角色，因為我覺得這個角色超出我的能力，雖然我通過了選角，但我擔心甚至無法想像我如何詮釋桐康（角色名），但考慮到劇組他們在我身上看到了一些東西，使我決定全力以赴！在有限的時間內努力做到最好」。

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《荊棘天堂》中的榴槤園。（CATHCPLAY提供）

羅杰夫在《荊棘天堂》中守護伴侶過世後遺留的榴槤園， 展現細膩又動人的演技，他也被劇本所傳達的情感打動：「這部電影之所以會形容是天堂，就是我的角色最大的願望是與他的愛人擁有一棟安靜的小房子和一座農場，但某天卻因為法律的問題，擾亂了這對愛侶，剝奪了他們擁有房子的權力。」

羅杰夫（左）與林俊傑合影。（翻攝自IG）

羅杰夫透露，起初雖然沒自信演好《荊棘天堂》，但他幾經思考後仍決定勇敢嘗試演出，甚至肯定地說：「我後來相信我可以做到，這是我做過最好的決定。」除了挑大樑獻出大銀幕處女作，他的歌唱才華更受到金曲歌王林俊傑關注，10月初林俊傑到曼谷舉辦演唱會時，力邀羅杰夫擔任演唱會嘉賓，兩人還合唱經典名曲《修煉愛情》大秀中文好歌喉，而日前羅杰夫到高雄開演唱會時，更現場深情獻唱《Rain wedding》寵愛台灣粉絲。

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