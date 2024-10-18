晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘59》哈林暌違23年拿下主持人獎 親曝第二季計劃

《騎吧！哈林小隊》拿下「益智及實境節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）《騎吧！哈林小隊》拿下「益智及實境節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「益智及實境節目主持人獎」本次入圍名單全由實境類拿下，益智類大摃龜，在一番激勵廝殺後，由主持《騎吧！哈林小隊》的庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚和周予天拿下。

除了哈林，其餘5位隊員一上台就嗨喊：「哈林哥說會得獎的就是會得獎！」默契十足且相當有凝聚力，最先發言的卜學亮感謝帶他入行的張小燕，柯有倫、張庭瑚感謝家人和製作團隊，彭小刀感謝貴人和神明的保佑，周予天坦言很榮幸能沾哥哥們的光。

《騎吧！哈林小隊》拿下「益智及實境節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）《騎吧！哈林小隊》拿下「益智及實境節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）

暌違23年再拿獎的哈林感性表示：「感謝評審能讓這個節目騎過，留下車痕。」透露第二季目前還在募資中，理論上會再找新的地方，法國、義大利等，「我本來覺得節目會得獎，沒想到是主持人得，有點美中不足，我不是為了做節目來騎車，我是因為喜歡騎車才做這節目。」

在揭獎前，入圍者被問到願意嘗試什麼類型的實境節目？姚元浩大方表示都可以，但一旁的哈林卻開玩笑表示都不想去，而庹宗康則不諱言說絕對不會去「錢少的」節目。值得注意的是，王彩樺被點名後直接站起來毛遂自薦說：「每個節目都很棒，我可以騎車啊！身騎白馬、上山下海、帶小孩我都行。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中