金鐘59》哈林暌違23年拿下主持人獎 親曝第二季計劃

《騎吧！哈林小隊》拿下「益智及實境節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「益智及實境節目主持人獎」本次入圍名單全由實境類拿下，益智類大摃龜，在一番激勵廝殺後，由主持《騎吧！哈林小隊》的庾澄慶、卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚和周予天拿下。

除了哈林，其餘5位隊員一上台就嗨喊：「哈林哥說會得獎的就是會得獎！」默契十足且相當有凝聚力，最先發言的卜學亮感謝帶他入行的張小燕，柯有倫、張庭瑚感謝家人和製作團隊，彭小刀感謝貴人和神明的保佑，周予天坦言很榮幸能沾哥哥們的光。

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《騎吧！哈林小隊》拿下「益智及實境節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）

暌違23年再拿獎的哈林感性表示：「感謝評審能讓這個節目騎過，留下車痕。」透露第二季目前還在募資中，理論上會再找新的地方，法國、義大利等，「我本來覺得節目會得獎，沒想到是主持人得，有點美中不足，我不是為了做節目來騎車，我是因為喜歡騎車才做這節目。」

在揭獎前，入圍者被問到願意嘗試什麼類型的實境節目？姚元浩大方表示都可以，但一旁的哈林卻開玩笑表示都不想去，而庹宗康則不諱言說絕對不會去「錢少的」節目。值得注意的是，王彩樺被點名後直接站起來毛遂自薦說：「每個節目都很棒，我可以騎車啊！身騎白馬、上山下海、帶小孩我都行。」

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