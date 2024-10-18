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金鐘59》和許效舜、苗可麗抱回主持人獎！澎恰恰「老兵不死」後台泣不成聲

《超級夜總會》奪「綜藝節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）《超級夜總會》奪「綜藝節目主持人獎」。（攝影新聞組攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（18）日於北流登場，本屆備受矚目的「綜藝節目主持人獎」由綜藝天王天后小S、吳宗憲、曾國城、澎恰恰等人廝殺，今晚贏家出爐，由澎恰恰、許效舜、苗可麗《超級夜總會》打敗其餘入圍者。

澎恰恰、許效舜、苗可麗得獎後熱淚盈眶。（攝影新聞組攝）澎恰恰、許效舜、苗可麗得獎後熱淚盈眶。（攝影新聞組攝）

澎恰恰、許效舜、苗可麗三人上台紛紛熱淚盈眶，澎恰恰簡潔有力表示：「老兵不死！」苗可麗則直呼從她主持《超級夜總會》到得獎，這條路走了10年，「謝謝《超級夜總會》團隊沒有你們就沒有我們，謝謝舜哥、澎哥，沒有他們兩個，我不會站在這裡。」許效舜則感性提到過世的媽媽，提到當時進演藝圈全家人都反對，只有媽媽支持、說她很有天分，「我看到你們（觀眾）笑是我生命中最重要的！」

苗可麗苗後臺坦言本來想說平常心還好，真的知道還是感動，「說實在這節目不輕鬆，場刊工作人員辛苦，鄉親朋友支持。」一早出門前社區打掃阿姨還替她打氣：「苗可麗！我每個禮拜都看超級夜總會」，讓她直呼：「我的人生其實已經得獎，我的使命會堅持下去。」許效舜再次恭喜澎恰恰，「他的人生前幾年風波，經過心裡煎熬幫大家服務，我真的很開心，也感謝家人、小孩跟岳母，我會繼續努力，感謝基隆家人，還有很多節目要做，我還在道路上奔跑，感謝大家。」

澎恰恰心情激動。（攝影新聞組攝）澎恰恰心情激動。（攝影新聞組攝）

澎恰恰說完「謝謝所有人包容」一度泣不成聲，沈澱一會後表示：「我年紀夠了，這6座對我演藝事業圓滿。」澎恰恰努力工作還債，苗可麗及許效舜被問到是否捐出獎金，苗可麗大方說：「OK啊！沒問題」，許效舜則笑虧澎恰恰在走紅毯時說要捐出去，澎恰恰急喊：「我什麼時候說的。」澄清自己是說集滿6座後捐出去，所以要等到第7座。

澎恰恰心情激動。（攝影新聞組攝）澎恰恰心情激動。（攝影新聞組攝）

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