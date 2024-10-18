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娛樂 最新消息

金鐘59》雷艾美戰袍「11顆鑽」大鏤空 八弟拉出紅內褲示威

以《我上山下海過一夜之極島台灣》入圍的雷艾美、「阿傑」黃仕傑、Max和八弟。（攝影新聞組攝）以《我上山下海過一夜之極島台灣》入圍的雷艾美、「阿傑」黃仕傑、Max和八弟。（攝影新聞組攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮今晚於台北流行音樂中心登場，星光紅毯上眾星雲集，雷艾美、王彩樺和苗可麗的戰袍各具特色、爭奇鬥艷，鏤空、開深V和爆乳樣樣來，八弟也展露另類「性感」，拉出幸運物紅內褲引發譁然。

雷艾美。（攝影新聞組攝）雷艾美。（攝影新聞組攝）

以《我上山下海過一夜之極島台灣》入圍的雷艾美、「阿傑」黃仕傑、Max和八弟一同步上紅毯，雷艾美身穿肉色薄紗禮服，鏤空設計讓她好身材若隱若現，她透露上頭有11顆鑽，高雅且貴氣，也特別彎腰說防措施做得很好，要大家別擔心。

分別以《我們這一攤》、《超級夜總會》入圍主持人獎的王彩樺和苗可麗，戰袍也來勢洶洶，好姊妹性感尺度不分上下，且完全不輸後輩雷艾美，王彩樺身穿一套綠色禮服，胸前炸出招牌車頭燈；苗可麗則是胸前辣開深V大露左右美胸。

八弟。（攝影新聞組攝）八弟。（攝影新聞組攝）

八弟將剛出生兒子「星星」的人形玩偶帶上紅毯，稍早在後台受訪時，還大方拉出西裝褲裡的幸運物「紅內褲」；而阿傑也說日前才打翻咖啡，希望是代表遇水則發。

八弟。（記者侯家瑜攝）八弟。（記者侯家瑜攝）

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