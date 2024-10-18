金鐘59》Energy誰最帥？Toro被Avantgardey選中「原因曝光」

Avantgardey。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮將在今（18日）晚於台北流行音樂中心正式登場，大阪女子舞蹈天團Avantgardey今進行節目彩排，一開始先用中文向大家打招呼，並表示這次來金鐘獎擔任表演嘉賓覺得非常榮幸，也非常期待可以和Energy合作。

Avantgardey。（三立提供）

媒體訪問過程中，Avantgardey小表情不斷，讓現場媒體和工作人員笑容不斷。而在稍早彩排時，她們有先和Energy見面，覺得前輩們非常親切，也透露說Energy一見到她們後，還現場模仿一段她們的舞蹈「覺得他們非常有趣」。問到她們覺得Energy誰最帥？她們也表示每一個人都帥，選不出來。接著搞笑回覆「因為自己非常喜歡吃鮪魚，所以選擇Toro」。

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Avantgardey。（三立提供）

得知Energy平均年齡超過四十，Avantgardey非常驚訝地說：「看不出來！」也不會覺得體力上有落差，只覺得他們的舞蹈非常帥、非常有活力，反而覺得自己「不能輸他們！」由於之前有和坤達合作過，所以對坤達的印象最深刻。

另外得知這次節目類金鐘獎王彩樺也有入圍，她們也很興奮，因為先前也一起合作過「保庇」，希望今天有機會可以見到她，再合體跳一段。

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