李多慧腳踩空嚇到「五官變形」 驚險畫面曝光

李多慧下階梯時不慎踩空。（翻攝自YT、IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧目前是味全龍職棒啦啦隊「小龍女」的一員，9月底完成今年「最後一舞」，令許多粉絲相當不捨。近日有網友分享她在大巨蛋上工的畫面，可見她走下台階時意外踩空，驚魂未定的表情全被拍下。

YouTube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」經常分享啦啦隊員演出的片段，日前就上傳了一支李多慧表演結束的畫面，可見她與隊友依序走下看台，面露招牌甜美微笑，自信又帶點俏皮地對鏡頭擺拍，未料下一秒沒注意腳下步伐不慎踩空，整個人差點往前跌倒，所幸她立刻穩住身體重心，才沒釀成嚴重意外。

請繼續往下閱讀...

李多慧驚魂未定的表情全被拍下。（翻攝自YT）

儘管回到平地李多慧仍心有餘悸，五官扭曲並用手輕撫自己胸口，顯見驚恐心情，隨後她迅速調整好情緒，繼續跳應援舞，展現專業的一面。而李多慧出糗的畫面全都被粉絲拍下狂虧，「多慧差點撲街（仆街），走樓梯要專心，台上一條龍台下一條蟲」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法