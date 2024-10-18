（影音）Lisa降臨高雄巨蛋！最貴門票8800元 搶票時間曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Lisa日前宣布將展開個人巡迴見面會，11月17日確定在高雄巨蛋舉行，這是她首度以個人身分訪台，售票日定於10月24日下午3點為國泰世華CUBE卡友搶先購買、10月25日下午3點在KKTIX售票系統全面啟售，票價3800～8800元。

Lisa將在高雄巨蛋演出。（達志影像）

Lisa這次的亞洲巡迴11月11日從新加坡出發，13日曼谷、15日雅加達、17日高雄、19日香港，短短10天內將巡迴亞洲5個城市。

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Lisa亞洲巡迴見面會粉絲福利。（光尚娛樂提供）

從《Rockstar》、《New Woman》到最新單曲《Moonlit Floor》，不同風格的3首作品展現出Lisa風靡全球的氣勢。除了正式成為Louis Vuitton最新品牌大使，Lisa同時也繼續擔任Bulgari的代言人，日前在「Global Citizen Festival全球公民音樂節」更首度曝光新歌，一句疑似隔空放閃的歌詞成為網路上的熱門話題。

最新單曲《Moonlit Floor》於10月4日已經在各大數位串流音樂平台上架；此外Lisa的螢幕處女作、她所參與的HBO熱門影集《白蓮花大飯店》第三季也即將推出。

Lisa以個人歌手身分締造多項世界紀錄，除了《Lalisa》和《Money》在告示牌全球200大單曲榜裡名列前10名，《Money》在告示牌美國百大單曲榜和英國金榜上，至今仍保持著K-Pop女歌手、單曲上榜最久的紀錄，也是首位拿下MTV音樂錄影帶大獎和MTV歐洲音樂大獎的K-Pop個人歌手。

售票日定於10月24日下午3點為國泰世華CUBE卡友優先購買、10月25日下午3點在KKTIX售票系統正式開賣，更多詳情可洽巡演統籌主辦單位光尚娛樂及協辦單位超級圓頂、KKLIVE官方臉書專頁以及IG專頁。

Lisa亞洲巡迴見面會高雄巨蛋座位圖。（光尚娛樂提供）

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