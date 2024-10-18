晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（影音）Lisa降臨高雄巨蛋！最貴門票8800元 搶票時間曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Lisa日前宣布將展開個人巡迴見面會，11月17日確定在高雄巨蛋舉行，這是她首度以個人身分訪台，售票日定於10月24日下午3點為國泰世華CUBE卡友搶先購買、10月25日下午3點在KKTIX售票系統全面啟售，票價3800～8800元。 

Lisa將在高雄巨蛋演出。（達志影像）Lisa將在高雄巨蛋演出。（達志影像）

Lisa這次的亞洲巡迴11月11日從新加坡出發，13日曼谷、15日雅加達、17日高雄、19日香港，短短10天內將巡迴亞洲5個城市。

Lisa亞洲巡迴見面會粉絲福利。（光尚娛樂提供）Lisa亞洲巡迴見面會粉絲福利。（光尚娛樂提供）

從《Rockstar》、《New Woman》到最新單曲《Moonlit Floor》，不同風格的3首作品展現出Lisa風靡全球的氣勢。除了正式成為Louis Vuitton最新品牌大使，Lisa同時也繼續擔任Bulgari的代言人，日前在「Global Citizen Festival全球公民音樂節」更首度曝光新歌，一句疑似隔空放閃的歌詞成為網路上的熱門話題。

最新單曲《Moonlit Floor》於10月4日已經在各大數位串流音樂平台上架；此外Lisa的螢幕處女作、她所參與的HBO熱門影集《白蓮花大飯店》第三季也即將推出。

Lisa以個人歌手身分締造多項世界紀錄，除了《Lalisa》和《Money》在告示牌全球200大單曲榜裡名列前10名，《Money》在告示牌美國百大單曲榜和英國金榜上，至今仍保持著K-Pop女歌手、單曲上榜最久的紀錄，也是首位拿下MTV音樂錄影帶大獎和MTV歐洲音樂大獎的K-Pop個人歌手。

售票日定於10月24日下午3點為國泰世華CUBE卡友優先購買、10月25日下午3點在KKTIX售票系統正式開賣，更多詳情可洽巡演統籌主辦單位光尚娛樂及協辦單位超級圓頂、KKLIVE官方臉書專頁以及IG專頁。

Lisa亞洲巡迴見面會高雄巨蛋座位圖。（光尚娛樂提供）Lisa亞洲巡迴見面會高雄巨蛋座位圖。（光尚娛樂提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中