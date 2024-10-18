Jessi漠視粉絲遭毆毀形象！新公司簽約不到1個月宣布停止合作

Jessi與經紀公司DOD簽約不到1個月宣布停止合作。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女歌手Jessi日前漠視男粉絲遭同行友人毆打，形象重挫，受害者報案後警方也立案處理，Jessi也被列為被告於16日現身警局。怎料，案情還沒查個水落石出，才剛跟她簽約的經紀公司DOD就於今（18）宣布將停止雙方合作。

Jessi在今年9月宣布和綜合娛樂公司DOD簽訂專屬唱片與管理合約，並創立獨立品牌「UNNI（언니，直譯為「姐姐」）」，但由於近期捲入漠視男粉絲遭同行友人毆打的暴力事件，DOD於今日對外宣布將結束與Jessi的合作，「敝公司跟Jessi針對之後的活動聊了很多，Jessi主動提議且反覆思考之下，決定10月18日結束專屬合約。」並對於近期的負面消息造成外界困擾再度表達歉意。

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回顧事發過程，當時一名18歲男粉絲在街頭遇見Jessi，上前詢問是否能一起合影，遭拒絕準備離開時，與Jessi同行的一名黑衣男子卻突然毆打了該名男粉絲的臉部，雖然當下報警處理，但Jessi與施暴者早已離開現場。事後Jessi發文致歉並強調不認識該名施暴者，但無法平息韓網怒火。

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