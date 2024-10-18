城市少女曾紅到登上NHK 黃雅珉揭「不合始末」

〔記者侯家瑜／台北報導〕偶像女團始祖「城市少女」以《年輕不要留白》、《散播歡樂散播愛》等動感歌曲紅遍大街小巷，女星況明潔、黃雅珉青春洋溢的形象深植人心，近日兩人登上《那些年。那些歌》分享出道經歷。

況明潔（左）、黃雅珉兩人久未同台，但仍能從言談中展現好默契。（年代提供）

況明潔表示從小並沒有明星夢，媽媽卻慫恿她去徵選女團，在現場徵選唱歌時大破音，但還是被意外選上，與歌唱選秀出身的黃雅珉組成「城市少女」，剛出道時並未受到矚目，到發第二張唱片時才爆紅。況明潔說當時這張專輯缺少主打歌，結果製作人陳美威竟是在「上廁所」時的10分鐘完成《年輕不要留白》詞曲創作，主持人陳國華幽默回應：「難怪這首歌這麼有味道！」後來「城市少女」風靡全台，曾在唱片宣傳時癱瘓台中市交通，警方甚至出動催淚瓦斯來強迫散場，也曾受邀至日本NHK與巨星松田聖子、森進一同台演出，成為台灣之光。

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黃雅珉的嗓音優雅細膩，擅長詮釋抒情歌曲。（年代提供）

況明潔近年戲約不斷，外貌、身材都維持凍齡狀態。（年代提供）

而「城市少女」多年來不時被傳出有心結，是因為個性迥異所致，況明潔表示兩人第一次吵架是因以前跑通告時，都是黃雅珉開車接送她，但她習慣上車倒頭就睡，令黃雅珉抱怨連連；黃雅珉則說，況明潔有起床氣，講話又大嗓門、心直口快，但兩人已經太熟了，彼此早有絕佳默契，時常一來一往地互相鬥嘴，不熟的人才會誤以為她們不和。

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