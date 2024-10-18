（獨家）69歲國寶突現身展場耍刀！鄭平君哀嘆摔傷右肩「骨頭凸一塊」

〔記者傅茗渝／台北報導〕69歲國寶藝人鄭平君日前「跨刀相助」，應邀到紡織展耍春秋大刀，不過他7月初打球摔傷肩膀，坦言大刀重量有些難扛，一個月來邊練關刀邊復健，手傷竟好了9成，儼如意外收穫。

鄭平軍受邀耍春秋大刀，他練習期間順道復健，右肩舊傷好了不少。（記者傅茗渝攝）

鄭平君從影40年練就十八般武藝樣樣精通，對後輩照顧有加的他，為相挺認識20年的球友兒子，15日受邀第28屆台北紡織展，在副總統蕭美琴蒞臨後，壓軸演出春秋大刀戲法，他帶傷上陣一展深厚武藝，博得滿堂彩，不過仍嚷嚷舞台空間有限，難得耍刀不免有遺憾。

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鄭平君自信耍刀展現深厚武藝。（記者傅茗渝攝）

鄭平軍為優諾克站台，穿上石墨烯排汗衫力挺好友兒子。（記者傅茗渝攝）

鄭平君手拿超過人身的關刀，在展場內瞬間成人龍關注焦點，他也笑言：「這把真的很重，不是開玩笑！」近期也將受邀到《超級冰冰show》演出。他去年8月發生摔車意外，自費16萬做右肩膀旋轉肌手術，孰料7月打球時不慎摔傷，傷癒後再次重創，造成右肩膀摔錯位，骨頭凸一塊至今無解，雖然日常影響不大，但他憂心鏡頭前的模樣，哀嘆：「這樣真不好看。」

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