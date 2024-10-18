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娛樂 電視

温貞菱陷「感情危機」 隱忍男友和網紅搞曖昧

〔記者李紹綾／台北報導〕温貞菱在八大《妳是我的姐妹》爆出感情危機，男友徐鈞浩和女性友人互動密切，她選擇壓抑內心不安，隱忍另一半和其他女生曖昧，但回歸現實生活中，她表示如果遇到劇中情節，帶有侵略性的人物出現時，「應該會選擇和對方聊，希望知道對方的想法，如果對方還是堅持要以另一個對象為重，那會果斷退出這段關係。」但她自己並不介意男友有很要好的女性朋友，「反而希望自己的伴侶可以有親近的異性或同性朋友。」

温貞菱（左起）、徐鈞浩、林思宇在《妳是我的姐妹》有微妙的感情關係。（八大電視提供）温貞菱（左起）、徐鈞浩、林思宇在《妳是我的姐妹》有微妙的感情關係。（八大電視提供）

林思宇在《妳是我的姐妹》飾演擾亂別人感情生活的網紅。（八大電視提供）林思宇在《妳是我的姐妹》飾演擾亂別人感情生活的網紅。（八大電視提供）

林思宇飾演徐鈞浩紅粉知己，經常藉由傳訊息、打電話、肢體接觸等方式，擾亂温貞菱和徐鈞浩的感情生活，被視為女性公敵，林思宇表示當初接到這個角色時，完全不會排斥，「很享受演繹『王薔』的過程，可以透過角色展現小惡魔這一面。」她很感謝導演看見自己的可能性，「願意讓我嘗試，跳脫以往女孩的樣子，展現女人味的一面，這也是以往沒有嘗試過的小壞壞特質。」林思宇的角色為直播網紅發電機，為了詮釋到位，她還特別瘦身，「因為是很直觀的外在打扮及魅力展現，為此還準備了角色專屬香水，噴了代表『王薔』要出馬了，也建立起『王薔』的自信。」

徐鈞浩在《妳是我的姐妹》飾演温貞菱學生時期的暗戀學長。（八大電視提供）徐鈞浩在《妳是我的姐妹》飾演温貞菱學生時期的暗戀學長。（八大電視提供）

温貞菱在《妳是我的姊妹》遇到男友另有紅粉知己。（八大電視提供）温貞菱在《妳是我的姊妹》遇到男友另有紅粉知己。（八大電視提供）

林思宇坦承自己和角色一樣，現實生活中也有青梅竹馬的男性友人，曾讓他的女朋友在意吃醋，「但當我知道對方女友在意時，同樣身為女性的我，會站在她的立場思考，為了避免不必要的誤會，會保持距離或是表明立場。」不會像角色一樣強勢或是佔有，忽略體諒別人。

温貞菱在《妳是我的姐妹》感情出現危機。（八大電視提供）温貞菱在《妳是我的姐妹》感情出現危機。（八大電視提供）

過往拍過多部BL作品的徐鈞浩，這次在《妳是我的姐妹》周旋在温貞菱和林思宇之間，對於拍攝同性和異性的感情戲上，他認為性傾向不會讓角色有什麼不同，「不過在不一樣的劇種，呈現戀愛氛圍的方式確實有所不同，看對方的眼神，還有表達愛意的方法，都是有微妙差異。」他更希望透過《妳是我的姐妹》觀眾能感受到他對演出角色所安排的巧思。

《妳是我的姐妹》每週六晚間8點於八大戲劇台播出、9點於中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。

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