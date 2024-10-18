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娛樂 最新消息

（影）「60％OFF」竟喊6折！影片錯誤頻出挨轟 百萬網紅小吳回應了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「見習網美小吳」頻道有129萬粉絲訂閱，日前他與友人去加拿大溫哥華參加朋友婚禮，發現當地物價高得嚇人，因此拍影片分享。然而，該片一出隨即被網友抓出許多錯誤，小吳稱星巴客強制收小費20%，卻被吐槽其實沒有強制要小費；後來到了Outlet，服飾店寫著「60%OFF」標示，小吳脫口「全部都是6折」，此言讓大批網友傻眼直呼「是4折！」對此，小吳17日緊急於社群發聲回應了。

小吳竟稱「60%OFF」是打6折。（翻攝自IG、YT）小吳竟稱「60%OFF」是打6折。（翻攝自IG、YT）

一名網友在Dcard發文表示，昨天是他第一次完整看完小吳的影片，該片是分享溫哥華的物價，因為家人前陣子剛從溫哥華回來，覺得有興趣就點開來看，「不看還好，一看嚇一跳。」

原PO指出，小吳一行人在星巴克點完餐後提到，「星巴克強制收20％小費」，他的家人聽後當場駁斥，「屁啦！我去喝了幾十次都沒被收過」，他說明，刷卡機上面可以選擇，「有『Other』和『No tip』的選項，如果要切換要按下面的上下箭頭。」

此外，原PO點出，小吳和友人進到Outlet一間服飾店，裡面掛了一堆「60％OFF」牌子，小吳竟然脫口「Oh my god！你看這裡，全部都是6折」，此言讓他驚呆說「是4折啦」，不過，他認為，當下口誤或不知道都很合理，不過剪片、審片竟然都沒人發現，「今天這部影片畢竟是25萬人看過的欸！」擔心會有人被錯的資訊誤導。

對此，小吳影片下方留言道歉，「各位觀眾非常不好意思，有許多熱心的粉絲來提醒！！在此更正，星巴克是『不強制』給小費的喔，最下面有No tip我們沒有看到，所以大家有去玩的話，可以參考一下喔！另一個是我把60%off講成六折，對於我講錯很抱歉！但是折扣變成4折了！大家有機會的話快去買吧」。

小吳於影片留言區道歉。（翻攝自YT）小吳於影片留言區道歉。（翻攝自YT）

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