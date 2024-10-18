小優埋胸已婚男！吳宗憲要她避嫌 陳沂酸：外遇始祖叫人自律？

吳宗憲（左）、陳沂。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小優8月被拍到與一名男子逛超市，兩人互動親密，還「埋胸」撒嬌，當時小優澄清，男方只是工作上合作的攝影師，並非男友。然而近日卻爆出男方其實已有家室。而小優經紀公司老闆吳宗憲為此提醒，「她的確要避嫌，也要自律」。對此，網紅陳沂昨（17）日在臉書開酸反問，「外遇始祖叫人要自律？」

據《CTWANT》報導，該名男子在台北師大商圈開服飾店，與太太育有一個女兒，且老婆正懷著二胎，爆料者透露，曾看過小優在老闆娘不在店裡時，找過該男子，且這名男子還曾因辱罵客人「低能兒」鬧上社會新聞。

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陳沂昨天在臉書發文指出，「不紅通告藝人」小優疑似介入人家婚姻，當街把頭埋進已婚男子胸膛，互動親暱。她也提到，小優的老闆吳宗憲被問到這件事表示，如果人家有家室，確實要避嫌，自己要自律一點。然而，此言讓她忍不住大酸，「所以外遇始祖叫人要自律？不愧是最會講笑話的綜藝天王！」

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