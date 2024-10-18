前RIIZE承漢遭送弔唁花圈！SM要告網友被砲轟：太慢了吧

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團RIIZE的前成員承漢遭冷凍10個月後宣布回歸，卻因為遭到韓國粉絲以「弔唁花圈式」方式表達抗議，最後承漢退團止血。對此，SM娛樂發聲明將對散布關於承漢不實謠言、人身攻擊的行為進行法律行動，被網友痛批「太慢了」。

SM大樓下全是給承漢的弔唁花圈，不堪入目。（讀者提供）

承漢去年被流出出道前的親密照片，被公司冷凍處理長達10個月，粉絲也分裂成「6人派」、「7人派」，本月SM娛樂宣布承漢回歸，讓「6人派」相當不滿，甚至在公司樓上放滿弔唁花圈，要求SM收回成命，並以各種不雅字眼批評並詛咒承漢，還有人直接在花圈前跳舞、自拍及嬉戲。就連元彬力挺承漢的發文，都被說是公司假冒元彬身分發文，被6人派粉絲怒批「又把元彬推出去當擋箭牌」。

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許多粉絲在承漢正式退團後，以便利貼的方式為他打氣，盼他能夠看到。（讀者提供）

果然SM娛樂不堪6人派粉絲抗議，承漢也發出手寫信認為離開最好，最後退出RIIZE，讓7人派粉絲一夜之間從天堂掉到地獄，集體崩潰，RIIZE的IG追蹤人數更是持續下降中；另一邊弔唁花圈在承漢退團後才被拆除，而地鐵的燈箱則貼滿對承漢的祝福。

儘管承漢已退團，但RIIZE粉絲間依然紛爭不斷，6人派怒批承漢行為不檢點，吻照已是偶像失格，退團懲罰是應該的；7人派認為偶像談戀情不至於退團，且送上弔唁花圈等同詛咒對方死，此舉與霸凌沒兩樣，粉絲眾說紛紜，至今仍未停歇。

昨天，SM娛樂發出聲明，表示蒐集許多承漢的不實訊息、人身攻擊、侮辱及誹謗等貼文留言，還有在社群上冒充熟人爆料、損害承漢的人，將對其採取法律行動，SM更強調會保護旗下藝人。

承漢退出RIIZE。（翻攝自RIIZE臉書）

貼文一出，不少粉絲氣炸了，紛紛怒轟，「請證明怎麼保護藝人」、「這10個月都是惡意謠言，不知道你們有沒有處理欸」、「早該在送花圈的時候就處理了，現在才出來？」、「說從出道開始就保護藝人，被霸凌造謠超過10個月，都沒看到有作為」、「你晚了10個月、已經造成無法挽回的傷害」。

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