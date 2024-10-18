張書豪「跑酒吧」吐感情苦水 為一杯調酒閨密情破裂

〔記者李紹綾／台北報導〕林思宇在紅杉娛樂製作出品的影集《妮波自由式》飾演女主角Pony，劇中和陸夏、張書豪下班後常流連於變裝皇后莊凱勛開設的瘋狂酒吧，三位閨密習慣找莊凱勛大吐感情上的苦水，天南地北聊感情瞎事，而莊凱勛總能見怪不怪的以心靈導師之姿給出智慧諫言，這一切都讓一旁看在眼裡的調酒師夏騰宏有了調酒創作的靈感，時不時地遞上一杯特調，而往往答案就在一飲而盡後。劇組特別重金於攝影棚中打造出一間酒吧，四人的友情更是在此場景展露無遺。

張書豪（左起）、林思宇、陸夏在《妮波自由式》為共飲一杯調酒，閨密反目成仇。（紅杉娛樂提供）

林思宇、陸夏、張書豪笑說，某次因為拍攝時需要共飲一杯名稱為「White Lies」 的調酒而反目成仇，張書豪回想：「上戲前都說這杯會留給我喝，結果一喊卡，就瞬間被她們兩個喝光。」陸夏也表示，在現場看著調酒師用神乎其技的動作調出一杯又一杯從未見過的作品，讓她迫不及待要嚐鮮，林思宇透露有好幾場拍攝，她都期待導演喊卡可以讓她一飲而盡，其實是私心想再看一次調酒師重現調酒過程，而這也讓飾演調酒師的夏騰宏備感壓力。

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陸夏（右起）、林思宇、張書豪在《妮波自由式》流連於五光十色的台北夜生活，常至莊凱勛開設的酒吧吐感情苦水。（紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》11月1日起，每週五晚間9點於Hami Video、MyVideo、friDay影音上架新集數，11月8日於GagaOOLala上架1到5集、11月22日上架6至10集。

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